I love Fruit & Veg d'Europe sert un flan de Pâques aux asperges vertes

L'asperge est riche en minéraux et en vitamines A, C et acide folique et peut aider à la santé intestinale et aider à abaisser la pression artérielle.

Flan aux asperges vertes - quatre personnes

Ingrédients :

Asperges vertes 1.2kg

Pommes de terre 4

Œufs 4

Crème 30cl

Ciboulette 1 botte

Beurre 30g

Sel, poivre

Pour la sauce :

Vin blanc 20cl

Échalotes hachées 2

Crème fraîche 25cl

Lime 1

Ciboulette 1 botte

Sel, poivre

Faites chauffer une casserole d'eau salée. Épluchez et coupez les pommes de terre en petits morceaux, puis épluchez, lavez les asperges et coupez les tiges à 5 cm sous les pointes. Cuire les tiges d'asperges et la pomme de terre pendant 20 minutes, puis égoutter. Hacher la moitié des tiges et mélanger avec la ciboulette finement hachée, puis ajouter les œufs et la crème, saler et poivrer et bien mélanger. Préchauffer le four à 180 °C. Verser un peu d'eau dans une plaque à four et beurrer un moule à couronne. Garnir le moule avec les tiges d'asperges entières et les tranches de pommes de terre puis couvrir avec le mélange d'asperges et d'œufs. Mettre le moule au bain-marie et cuire 30 minutes. Maintenant, préparez la sauce. Mettre les échalotes hachées dans une casserole avec le vin blanc à feu doux et réduire de moitié. Retirer du feu, et tout en fouettant, ajouter la crème fraîche, le jus de lime, la deuxième botte de ciboulette hachée (garder un peu pour la décoration) et assaisonner. Bien mélanger. Vérifiez que le flan est cuit avec la pointe d'un couteau qui devrait sortir sec. Sortez-le du four et laissez au bain-marie encore 15 minutes avant de le démouler. Servir le flan garni de la sauce. Décorer avec les pointes d'asperges et la ciboulette.

