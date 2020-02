Booking.com explique comment les événements sportifs de 2020 influencent les comportements des voyageurs

PARIS, 26 février 2020 /PRNewswire/ -- Avec de nombreux événements sportifs organisés autour du globe, 2020 sera une année incroyable pour les fans du monde entier qui feront tout leur possible pour vivre ces moments en personne.

Booking.com, partenaire officiel de l'UEFA EURO 2020™ pour la réservation d'hébergements et d'expériences, a mené une étude qui révèle que 37% des fans français préfèreraient se rendre à un match de leur équipe plutôt que de partir en vacances en famille, et que 15% avouent qu'ils dépenseraient moins d'argent pour offrir un cadeau à leurs proches que pour se rendre à un événement sportif.

Parmi les différents tournois, l'UEFA EURO 2020™ emporte un très grand nombre de suffrages. En effet, plus d'un tiers (39 %) des personnes interrogées déclarent souhaiter y assister au moins une fois dans leur vie. D'ailleurs, Booking.com a enregistré une très nette augmentation (+43 %) des recherches dans les villes organisatrices de l'UEFA EURO 2020™ par rapport à l'année dernière sur la période du tournoi.

Bien que l'UEFA EURO 2020™ affiche complet, Booking.com offre aux supporters l'opportunité de remporter des places pour un match, et de vivre une expérience unique en gagnant une nuit dans la Suite Booking.com, pendant la finale du tournoi. Pour pouvoir participer, les supporters britanniques, danois, allemands et français devront avoir réservé et effectué un séjour avec Booking.com avant le 31 mars 2020. Pour en savoir plus et pour consulter l'intégralité des conditions générales d'utilisation, rendez-vous sur www.booking.com/stadiumsuite .

