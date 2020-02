Booking.com onthult hoe sport van invloed is op reisbestemmingen van fans in 2020

AMSTERDAM, 26 februari 2020 /PRNewswire/ -- 2020 wordt een ongelooflijk jaar voor sportliefhebbers met een aantal grote sportevenementen die over de hele wereld plaatsvinden. Fans uit alle hoeken van de wereld hebben er dan ook alles voor over om hun favoriete speler of team zelf aan het werk te zien.

Uit onderzoek van Booking.com, de officiële accommodatiepartner van UEFA EURO 2020™, blijkt dat één op de tien (10%) Nederlandse supporters liever een reis plannen om hun team live te zien spelen in 2020, dan dat ze met hun gezin op vakantie gaan. Daarnaast zet 23% van de Nederlandse supporters geld opzij met het doel om een reis te maken naar een sportbestemming, en meer dan één op de tien (13%) geeft zelfs toe dat ze bereid zijn om minder uit te geven aan het verjaardagscadeau van hun eigen partner of kind dan aan een reis naar een groot sportevenement.

Daarbij denken Nederlandse supporters in het bijzonder aan het bijwonen van het Europees kampioenschap voetbal. Bijna een derde (28%) heeft dit evenement op de reisbucketlist gezet als sportevenement dat ze ten minste één keer in hun leven willen meemaken.

De reguliere tickets voor UEFA EURO 2020™ zijn inmiddels uitverkocht, maar Booking.com biedt Nederlandse voetbalfans een laatste kans om een plekje te vergaren bij de finale van UEFA EURO 2020™, een ervaring die je misschien maar één keer in je leven meemaakt. De prijs bestaat uit kaartjes voor de finale van UEFA EURO 2020™, plus andere extra's, waaronder accommodatie in Londen. Meer informatie, inclusief de volledige voorwaarden, vind je op www.booking.com/stadiumsuite .

