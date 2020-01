Booking.com lance CityBook, une appli test, à Paris

Des recommandations instantanées pour permettre aux voyageurs d'explorer facilement les incontournables de la capitale ? C'est ce que propose ce nouveau produit grâce à l'intelligence artificielle

PARIS, 16 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Booking.com annonce aujourd'hui le lancement d'un produit test : CityBook. Il s'agit d'un guide interactif qui suggère des idées de lieux et d'expériences, et qui permet également d'organiser ses visites et de rechercher des itinéraires. Paris étant l'une des villes les plus visitées du monde, Booking.com a naturellement choisi d'y tester l'application.

Grâce à l'apprentissage machine qui prend en compte l'emplacement des voyageurs, le moment du séjour, la météo et les disponibilités en temps réel, CityBook effectue des recommandations pour aider les voyageurs à profiter au maximum de leur séjour. L'appli leur permet également de regagner leur hébergement, peu importe où ils se trouvent dans la ville.

« Avec CityBook, nous permettons aux voyageurs de découvrir une ville via un outil qui tient dans le creux de leur main », a déclaré Ram Papatla, Vice-Président des Expériences chez Booking.com. « Lorsque vous voyagez, vous naviguez sur des dizaines d'applis pour trouver les meilleures informations. Nous souhaitons que les gens passent plus de temps sur les aspects plaisants de l'organisation d'un voyage, et que les réservations et la planification soient faites en un clin d'œil grâce à des contenus disponibles à un seul endroit. »

CityBook est disponible (sur iOS, Android ou website) en anglais pour Paris, Amsterdam et Londres, et prochainement à Tokyo, New York, Berlin, Barcelone et Rome.

