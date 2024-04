Bormioli Pharma lance le 3e édition de son rapport ESG, atteignant les 45% de matériaux durables dans les produits vendus avec sa gamme EcoPositive

La société confirme également son engagement à réduire l'Intensité Carbone de 30 %

et à réduire l'Intensité de Prélèvement d'Eau de 41 % d'ici 2030 par rapport au niveau de référence de 2021.

PARME, Italie, 23 avril 2024 /PRNewswire/ -- Bormioli Pharma, leader international dans le domaine de l'emballage pharmaceutique et des dispositifs médicaux, a annoncé aujourd'hui la troisième édition de son Rapport sur le Développement durable.

Cette édition souligne et consolide les progrès considérables réalisés par Bormioli Pharma dans la promotion d'une croissance durable au sein des communautés où la Société vit et travaille, et met en évidence son engagement ferme à soutenir l'industrie pharmaceutique dans sa transition vers des solutions respectueuses de l'environnement.

Production of EcoPositive plastic containers in a Bormioli Pharma plant

Parmi les principales mesures prises par La Société au cours de l'année, la décision de procéder à la certification externe du Rapport deux ans avant les obligations légales a été l'une des plus novatrices du secteur. En 2023, l'équipe ESG et la Gouvernance ont également été renforcées, ce qui a conduit à la définition de processus solides contenus dans sa Politique ESG.

En ce qui concerne les principaux objectifs de développement durable, Bormioli Pharma a confirmé son engagement à réduire de 30 % son Intensité Carbone et de 41 % son Intensité de prélèvement d'Eau d'ici 2030 (par rapport à l'année de référence 2021). L'objectif d'augmenter la part des matériaux durables[1] dans les produits vendus a continué à progresser et a déjà obtenu des résultats étonnants: La Société est très proche de l'objectif de 50 % d'ici 2025, atteignant 45 % en 2023 (+15 % par rapport à 2022).

« En 2023, nous avons travaillé énergiquement pour être un important moteur de croissance responsable, soulignant notre rôle de partenaire de l'industrie pharmaceutique dans le développement de pratiques médicales de plus en plus répandues, efficaces et durables. », a commenté Andrea Lodetti, PDG de Bormioli Pharma. « Parmi les initiatives mises en œuvre au cours de ce parcours, nous avons étendu l'une des plus vastes offres d'emballages durables disponibles dans l'industrie pharmaceutique, EcoPositive, une action concrète visant à soutenir les objectifs de l'UE en matière d'emballages durables. »

Un autre pilier de l'engagement ESG de Bormioli Pharma est lié à la promotion d'une culture de la Diversité et de l'Inclusion dans l'ensemble de l'organisation, avec l'objectif d'atteindre 95 % d'employés formés sur ces sujets d'ici 2025.

Enfin, le document mentionne l'objectif d'achever l'évaluation de 90 % des fournisseurs sur la plateforme internationale EcoVadis d'ici 2026.

Les résultats économiques obtenus en 2023 - avec une augmentation des revenus de +18% par rapport à l'année précédente - confirment la validité des choix stratégiques effectués par Bormioli Pharma et réaffirment qu'il est possible de planifier un développement à long terme tout en continuant à générer de la valeur pour les personnes, l'environnement et la société.

Bormioli Pharma est un acteur de renommée mondiale dans le domaine de l'emballage, offrant des solutions complètes (flacons, bouchons, accessoires) à l'industrie pharmaceutique. Avec plus de 1 400 employés et 9 usines à travers l'Europe, le Groupe réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 370 millions d'euros.

[1] Les matériaux durables comprennent le verre recyclé, le plastique recyclé pour la production de bouteilles et de bouchons, les matériaux biosourcés pour la production de conteneurs et les matériaux provenant de la récupération du CO 2 .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2391886/Bormioli_Pharma_plant.jpg