Bosideng débarque aux Galeries Lafayette Paris Haussmann avec AREAL, une collection capsule signée sous la direction créative de Kim Jones

PARIS, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Présentée par Bosideng, la collection capsule AREAL incarne une ligne premium de vêtements d'extérieur imaginée sous la direction créative de Kim Jones. Elle est dévoilée à l'occasion d'un pop-up exclusif aux Galeries Lafayette Paris Haussmann. Installé à l'entrée du bâtiment principal « Coupole » du magasin, le pop-up accueille le public du 15 janvier au 9 février 2026, tandis que les installations en vitrine sont visibles jusqu'au 4 février 2026.

Jet Gao, directeur général des activités internationales du groupe Bosideng (à gauche), et Arthur Lemoine, Directeur Général des Galeries Lafayette (à droite), devant les Galeries Lafayette Paris Haussmann, lors de l’inauguration du pop-up AREAL.

Implanté au sein de l'une des destinations retail les plus emblématiques de Paris, ce pop-up immersif propose une expérience de vente dédiée, mettant en lumière l'univers créatif de Kim Jones. La capsule incarne une vision partagée où le design luxe contemporain rencontre l'excellence technique, associant une esthétique moderne et épurée au savoir-faire de pointe de Bosideng dans le travail du duvet.

La collection AREAL esquisse une nouvelle vision du vêtement d'extérieur contemporain. Conçues pour s'adapter en toute fluidité aux différents climats et occasions, ses silhouettes associent des tissus légers et haute densité, une construction précise et une fonctionnalité modulable. L'innovation technique se conjugue à des textures raffinées et des volumes structurés, réinventant la doudoune comme un indispensable polyvalent du quotidien.

Alliant performance et sophistication discrète, la collection inscrit la notion de chaleur dans un langage de luxe contemporain. Matières à base de laine, isolation ultralégère et finitions haut de gamme composent un équilibre maîtrisé entre confort, assurance et aisance.

Le pop-up est officiellement inauguré à l'occasion d'un événement réunissant des membres de la direction de Bosideng, parmi lesquels plusieurs responsables de la marque, ainsi que des invités VIP et des personnalités issues de la scène créative.

Le même soir, Bosideng a organisé à Paris une soirée d'exception réunissant des invités prestigieux issus du monde politique et économique français, ainsi que des médias mode influents, des acheteurs et des leaders d'opinion culturelle. Cette soirée a constitué un véritable lieu d'échanges privilégiés, permettant aux participants de découvrir la vision internationale de Bosideng et son ambition de transposer l'esthétique orientale dans un langage contemporain et universel, en s'appuyant sur plus de 50 ans de savoir-faire dans l'art de la doudoune.

Le pop-up parisien représente quant à lui une étape majeure pour Bosideng, affirmant AREAL comme une ligne de vêtements d'extérieur contemporaine, alliant intégrité du design, précision technique et ambition internationale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2864532/Bosideng.jpg

Contact: [email protected]