BRG lance une activité européenne en matière de concurrence à Bruxelles et à Paris

Cette nouvelle activité vient étoffer le groupe Antitrust et concurrence de BRG, en pleine expansion, en réunissant des experts européens en matière de fusions, d'antitrust, d'aides d'État et de litiges

BRUXELLES et PARIS, 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Berkeley Research Group (BRG), société mondiale de conseil et d'expertise, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une activité européenne en matière d'antitrust et de concurrence, basée à Bruxelles et à Paris. L'activité, qui sera dirigée par les directeurs généraux Dr Adina Claici, Konstantin Ebinger, Laurent Eymard et Dr Kai-Uwe Kühn, et soutenue par une équipe de professionnels dans les deux sites, est le dernier ajout à l'activité Politique antitrust et de la concurrence du groupe mondial, qui connaît une expansion rapide.

Les opérations à Bruxelles et à Paris, ainsi que la présence significative du cabinet à Londres et la nomination d'un directeur basé à Düsseldorf pour aider à servir le marché allemand hautement prioritaire, permettront à BRG d'assister les clients dans des affaires complexes et très médiatisées devant la Commission européenne et les autorités nationales de la concurrence et les tribunaux. La force du cabinet dans des domaines cruciaux tels que l'évaluation et les dommages, la régulation économique, l'énergie et l'économie numérique renforcera ces efforts. D'autres recrutements importants dans d'autres sites européens devraient être annoncés dans les mois à venir.

« Notre expansion à Bruxelles et à Paris marque une étape importante pour BRG et nos clients », a déclaré Tri MacDonald, président-directeur général de BRG. « En nous appuyant sur les décennies d'expertise politique que ce groupe de professionnels éminents nous apporte, nous servirons mieux nos clients dans toutes les juridictions nationales d'Europe et ceux qui travaillent avec la Commission européenne ».

Claici, Ebinger, Eymard et Kühn ont représenté des défendeurs et des demandeurs dans des affaires de concurrence de premier plan en Europe, notamment des fusions majeures, des affaires antitrust, des aides d'État, des subventions, des litiges et des procédures en vertu de nouveaux instruments réglementaires dans l'industrie technologique, tels que la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act – DMA). Outre une grande expérience avec la Commission européenne, le groupe a régulièrement traité des affaires transfrontalières, notamment en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, et possède une connaissance approfondie des nuances du marché propres à chaque pays.

Eymard a déclaré au nom du groupe : « Grâce à l'envergure de BRG, à sa couverture étendue et à son équipe réputée d'experts mondiaux, nous serons en mesure de conseiller nos clients sur des affaires de fusions plus importantes et plus significatives en Europe. L'engagement de BRG envers son groupe mondial Politique antitrust et de la concurrence – et son expérience substantielle dans le secteur technologique – restera crucial. Nous sommes enthousiastes à l'idée de mener la croissance de l'entreprise en Europe avec les ouvertures initiales de Bruxelles et de Paris et nous nous réjouissons de poursuivre l'expansion sur d'autres marchés européens ».

Les principaux domaines d'activité d'Eymard sont la concurrence et les litiges commerciaux. De nationalité française, Eymard travaille principalement avec des clients français et belges dans des affaires de fusion, d'antitrust, de collusion et d'aides d'État. Il est spécialisé dans les secteurs réglementés, notamment les télécommunications, l'électricité et les transports. Il a travaillé à la fois pour des défendeurs et des demandeurs dans le cadre de litiges très médiatisés.

Ebinger est un économiste de la concurrence et se concentre sur le conseil aux clients et le témoignage d'experts dans les affaires de fusion, d'antitrust et de collusion. Il possède une expérience particulière en matière de cartels et de comportements collusoires, dans des secteurs tels que les transports, les télécommunications et les produits pharmaceutiques. Originaire d'Allemagne, Ebinger intervient notamment devant les autorités allemandes.

L'expérience de Claici englobe le conseil en concurrence, le monde universitaire et près d'une décennie à la direction générale de la concurrence de la Commission européenne, où elle était un membre important de l'équipe du Chef économiste. Elle est spécialisée dans les affaires de fusions, d'antitrust et d'aides d'État. Elle est également professeure invitée en économie de la concurrence au Collège d'Europe à Bruges et à l'École supérieure d'économie de Barcelone.

Kühn apporte au cabinet près de 30 ans d'expérience en matière de conseil en concurrence. Il est professeur d'économie et directeur adjoint du Centre pour la politique de la concurrence à l'université d'East Anglia. Il a été économiste en chef à la direction générale de la concurrence de la Commission européenne de mai 2011 à août 2013. Kühn a prodigué des conseils sur toute la gamme des affaires de concurrence, des fusions aux affaires d'antitrust et d'aides d'État, ainsi que sur les nouvelles dispositions réglementaires applicables aux industries technologiques, telles que le DMA et l'article 19a de la loi allemande sur la concurrence. Il possède également une grande expérience en matière de contentieux, notamment dans les affaires de dommages-intérêts pour entente devant les tribunaux allemands.

L'expansion européenne de BRG a été menée par le vice-président Dr David Sunding, qui a rejoint le cabinet en 2022 et s'est d'abord concentré sur le développement de sa spécialité en matière de concurrence et d'antitrust au niveau mondial. Elle fait suite au lancement récent de l'activité Économie numérique et marchés des plates-formes e BRG, dirigée par Dr David Evans, un expert de premier plan, et composée de certains des économistes et universitaires les plus éminents au monde, notamment Dr Rosa (Romy) Abrantes-Metz et Dr Richard Schmalensee .

Commentant l'importance du lancement de cette nouvelle activité, Daniel Ryan, responsable du bureau de Londres de BRG, a déclaré : « Entre la nouvelle activité du cabinet à Bruxelles et à Paris et sa présence de longue date à Londres, nos clients devraient bénéficier de l'importance que nous continuons à accorder à la collaboration transfrontalière et à l'expertise régionale. C'est le début du prochain chapitre de notre expansion sur les marchés européens, et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve ».

