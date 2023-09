Nieuwe praktijk breidt groeiende wereldwijde Antitrust & Competition groep van BRG uit met Europese deskundigen op het gebied van fusies, antitrust, staatssteun en procesvoering

BRUSSEL en PARIJS, 6 september 2023 /PRNewswire/ -- Wereldwijd expertise- en adviesbureau Berkeley Research Group (BRG) kondigde vandaag aan dat het een Europese antitrust- en mededingingspraktijk heeft opgestart in Brussel en Parijs. De praktijk - die zal worden geleid door Managing Directors Dr. Adina Claici, Konstantin Ebinger, Laurent Eymard en Dr. Kai-Uwe Kühn en ondersteund door een team van professionals op beide locaties - is de nieuwste uitbreiding van de snel groeiende wereldwijde groep op het gebied van antitrust- en mededingingsbeleid.

De activiteiten in Brussel en Parijs, samen met de sterke aanwezigheid van de groep in Londen en de benoeming van een directeur in Düsseldorf ter versterking van de zeer prioritaire Duitse markt, zullen BRG in staat stellen cliënten bij te staan in complexe en spraakmakende zaken voor de Europese Commissie en nationale mededingingsautoriteiten en rechtbanken. De sterke positie van de onderneming op cruciale gebieden zoals waardebepaling en schadevergoeding, economische regulering, energie en digitale economie zal deze inspanningen kracht bijzetten. Naar verwachting zullen in de komende maanden nog meer belangrijke aanwervingen op andere Europese locaties worden aangekondigd.

"Onze uitbreiding in Brussel en Parijs is een belangrijke mijlpaal voor BRG en onze klanten", aldus BRG directeur en voorzitter Tri MacDonald. "Op basis van de decennialange beleidsexpertise die deze vooraanstaande groep professionals inbrengt, kunnen we een betere dienstverlening aanbieden aan onze klanten in alle nationale jurisdicties in Europa en aan degenen die werken met de Europese Commissie".

Claici, Ebinger, Eymard en Kühn verdedigden verweerders en eisers in vooraanstaande mededingingszaken in Europa, waaronder grote fusies, antitrust, staatssteun, subsidies en rechtszaken en procedures op grond van nieuwe regelgevingsinstrumenten in de technologiesector, zoals de Digital Markets Act (DMA). Naast uitgebreide ervaring met de Europese Commissie heeft de groep routinematig grensoverschrijdende zaken behandeld, met bijzondere expertise in België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Tevens beschikt zij over een grondige kennis van de kleinste, voor elk land unieke marktverschillen.

Eymard zei namens de groep: "Dankzij de aanzienlijke schaalgrootte, uitgebreide dekking en het geprezen team van wereldwijde experts van BRG zullen we in staat zijn om cliënten advies te verstrekken bij grotere en prominentere fusiezaken in Europa. De inzet van BRG voor de wereldwijde Antitrust- en Mededingingsbeleidsgroep en de aanzienlijke ervaring in de technologiesector zullen van cruciaal belang blijven. We zijn verheugd om de groei van het bedrijf in Europa op gang te brengen met de eerste openingen in Brussel en Parijs en kijken uit naar verdere uitbreiding in andere Europese markten".

De praktijk van Eymard richt zich op mededinging en commerciële geschillen. Eymard heeft de Franse nationaliteit en werkt voornamelijk met Franse en Belgische cliënten in fusie-, antitrust-, collusie- en staatssteunzaken. Hij legt zich toe op gereguleerde sectoren, waaronder telecommunicatie, elektriciteit en transport. Hij werkte voor zowel verweerders als eisers in spraakmakende rechtszaken.

Ebinger is mededingingseconoom en legt zich toe op het adviseren van klanten en het leveren van deskundige getuigenissen in fusie-, antitrust- en collusiezaken. Hij heeft met name ervaring met kartels en heimelijke verstandhoudingen in sectoren als transport, telecom en farmaceutica. Ebinger is afkomstig uit Duitsland en zijn praktijk omvat zaken voor de Duitse autoriteiten.

Claici's ervaring strekt zich uit van consultancy op mededingingsgebied tot de academische wereld en bijna tien jaar bij het directoraat-generaal Mededinging van de Europese Commissie, waar ze een senior lid was van het team van hoofdeconoom. Haar praktijk richt zich op fusie-, antitrust- en staatssteunzaken. Ook is ze gasthoogleraar mededingingseconomie aan het Europacollege in Brugge en aan de Barcelona Graduate School of Economics.

Kühn brengt bijna 30 jaar ervaring in mededingingsadvies met zich mee. Hij is hoogleraar economie en adjunct-directeur van het Centre for Competition Policy aan de Universiteit van East Anglia. Van mei 2011 tot augustus 2013 was hij hoofdeconoom van het directoraat-generaal Mededinging bij de Europese Commissie. Kühn verstrekte advies over het hele scala aan mededingingszaken, van fusies tot antitrust- en staatssteunzaken, en ook over nieuwe regels voor de technologie-industrie, zoals de DMA en Art. 19a van de Duitse mededingingswet. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in rechtszaken, met name in kartelschadezaken voor Duitse rechtbanken.

De Europese uitbreiding van BRG wordt geleid door vicevoorzitter Dr. David Sunding die in 2022 bij de onderneming aan de slag ging en zich in eerste instantie richtte op de groei van de wereldwijde mededingings- en antitrustpraktijk. Ze volgt op de recente lancering van BRG's Digitale Economie- en Platformmarkten -praktijk onder leiding van Dr. David Evans, een topexpert op het gebied van getuigenissen, en bestaat uit enkele van 's werelds meest vooraanstaande economen en wetenschappers, onder wie Dr. Rosa (Romy) Abrantes-Metz en Dr. Richard Schmalensee .

In zijn commentaar op het belang van de lancering van de praktijk zei Daniel Ryan, leider van BRG's kantoor in Londen, het volgende: "Met de onlangs gelanceerde praktijk in Brussel en Parijs en de jarenlange aanwezigheid in Londen zullen onze klanten profiteren van onze voortdurende focus op grensoverschrijdende samenwerking en regionale expertise. Dit markeert het begin van het volgende hoofdstuk van onze expansie op de Europese markten . Wij kijken de toekomst enthousiast tegemoet".

