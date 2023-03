Brid.TV offre désormais du contenu vidéo aux éditeurs

BELGRADE, Serbie, 27 mars 2023 /PRNewswire/ -- Brid.TV, une plateforme vidéo de premier plan et un fournisseur publicitaire pour les éditeurs de moyenne et grande taille, a annoncé aujourd'hui le lancement du « Brid.TV Video Content for Publishers » (le Contenu vidéo Brid.TV pour les éditeurs), un nouveau pack de solutions pour les entreprises cherchant à créer ou compléter leur inventaire de vidéos publicitaires.

« Brid.TV Video Content for Publishers est une opportunité pour les entreprises de compléter leur propre contenu, de créer des opportunités publicitaires supplémentaires, de réduire les coûts et de stimuler l'engagement des utilisateurs », a déclaré Uros Jojic, le président de Brid.TV. « Comme les publicités vidéo possèdent généralement des CPM plus élevés que les formats d'affichage, cela créera des flux de revenus publicitaires de plus grande valeur. De plus, puisque les vidéos sont hébergées par Brid.TV, l'éditeur n'aura pas de frais d'hébergement et de distribution à payer. Enfin, il a été prouvé que le contenu vidéo stimulait l'engagement des utilisateurs et le temps d'arrêt, c'est donc un excellent moyen d'améliorer les performances des sites Web et des applications des éditeurs », a-t-il commenté.

Le Brid.TV Video Content for Publishers couvre plusieurs secteurs verticaux essentiels : l'actualité, le sport, l'E-sport, la musique et la mode, avec des milliers de vidéos parmi lesquelles choisir. Il est disponible sur demande pour les utilisateurs premium de la plateforme.

Pour en savoir plus sur ce contenu vidéo pour les éditeurs ainsi que sur les autres solutions et services de l'entreprise, contactez Brid.TV ici .

À propos de Brid.TV

Brid.TV est une entreprise de technologie vidéo et publicitaire de qualité supérieure dans laquelle une liste sans cesse croissante d'éditeurs, de réseaux publicitaires et d'autres entreprises axées sur la vidéo placent leur confiance. C'est une solution idéale pour la découverte, l'hébergement, la gestion et la distribution de contenu vidéo. Avec sa grande expérience dans la technologie publicitaire et la monétisation, Brid.TV est en mesure de fournir des outils de pile publicitaire avancés pour les éditeurs, leur offrant une longueur d'avance tout en maximisant leur rendement publicitaire.

En plus d'une plateforme vidéo robuste, Brid.TV offre une demande publicitaire, du contenu vidéo et des applications OTT de marque blanche de haute qualité et la plus grande flexibilité pour répondre aux besoins des éditeurs grâce à une gestion interne de la réussite des clients.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de Brid.TV et le profil LinkedIn de l'entreprise

