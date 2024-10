Brilliantcrypto : L'Aventure Play-to-Earn arrive sur l'EPIC Game Store

PARIS, 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Play-to-Earn (P2E), où les joueurs gagnent des récompenses réelles à travers des activités en jeu, est devenu incontournable grâce à la blockchain. Parmi les titres majeurs comme Axie Infinity ou The Sandbox, Brilliantcrypto se distingue avec un gameplay captivant et une économie durable, apportant une nouvelle dimension à ce genre de jeu.

Désormais disponible sur l'EPIC Game Store, Brilliantcrypto propose une aventure où les joueurs partent à la chasse aux trésors et extraient des pierres précieuses virtuelles. Le jeu se démarque par son approche unique, plongeant les participants dans une quête immersive. Contrairement aux autres jeux P2E centrés sur les combats ou l'activité physique, Brilliantcrypto met en avant la collaboration. Grâce à son système de bourses, les joueurs peuvent emprunter du matériel minier pour participer aux expéditions, rendant le jeu accessible à tous, même sans investissement initial.

Jouable sur PC, Mac, Android et iOS, Brilliantcrypto permet à une large audience de rejoindre l'aventure sans barrière financière. L'ajout du jeu sur l'EPIC Game Store élargit encore davantage sa portée, permettant à des millions de joueurs dans le monde entier de découvrir cette aventure unique.

Un modèle durable : le Proof of Gaming

Les jeux P2E traditionnels sont souvent confrontés à des défis de durabilité économique, avec des effondrements fréquents. Brilliantcrypto innove avec son concept de Proof of Gaming, garantissant que les efforts investis par les joueurs créent une valeur durable liée à l'extraction de pierres précieuses. Ce modèle assure une économie stable, évitant les bulles spéculatives souvent constatées dans d'autres plateformes P2E.

Inspiré par le Proof of Work de Bitcoin, le modèle de Brilliantcrypto garantit transparence et équité. Les pierres précieuses extraites par les joueurs peuvent être converties en jetons $BRIL, échangeables sur des plateformes comme Bit2Me, Coincheck et QuickSwap DEX, offrant ainsi une véritable récompense financière aux joueurs.

Une portée mondiale en pleine expansion

Depuis son lancement en juin 2024, Brilliantcrypto a réuni plus de 10 000 utilisateurs actifs quotidiens et a enregistré des milliers de transactions de pierres précieuses. En intégrant des technologies avancées, comme l'intelligence artificielle pour prévenir les fraudes, Brilliantcrypto garantit une expérience de jeu fluide, sécurisée et équitable, consolidant ainsi sa position sur le marché mondial.

Téléchargez Brilliantcrypto dès aujourd'hui sur l'EPIC Game Store ou via le site officiel de Brillantcrypto pour rejoindre cette aventure.

Pour plus d'informations, visitez la page de la communauté Brilliantcrypto, disponible en plusieurs langues, où vous trouverez des mises à jour régulières ainsi que des tutoriels adaptés à votre progression.

