Bruno Le Maire rejoint Macro Advisory Partners en tant que conseiller

LONDRES, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- MAP, entreprise majeure de conseil géopolitique et économique, annonce la nomination de M. Bruno Le Maire comme conseiller senior.

MAP fournit des conseils stratégiques à des entreprises, des investisseurs et des fondations sur les grands enjeux géopolitiques, économiques et de régulation. A un moment où les marchés et les politiques publiques sont plus liés que jamais, MAP est heureuse de pouvoir compter désormais sur le conseil de M. Le Maire.

Ayant occupé le poste de ministre de l'Economie et des Finances pour une durée exceptionnelle en France, M. Bruno Le Maire a mis en oeuvre, de 2017 à 2024, une politique économique efficace dont les résultats se sont traduits par plus de croissance, des créations d'emplois et un environnement attractif pour l'innovation et les investissements.

Son bilan comme sa connaissance approfondie de l'environnement économique et des questions géopolitiques européennes et internationales permettront à M. Le Maire d'apporter un regard unique sur les grands enjeux stratégiques du moment. Il travaillera en lien étroit avec M. Nader Mousavizadeh et l'équipe de conseillers seniors de MAP. Il sera basé à Paris.

M. Bruno Le Maure a déclaré : « Je suis heureux de rejoindre MAP et de mettre mon expérience politique au service d'une grande entreprise de conseil géopolitique, en vue d'accélérer le développement économique des entreprises européennes et de renforcer leur présence dans le monde. »

Nader Mousavizadeh, associé fondateur et PDG de MAP, a déclaré : « Je suis ravi que M. Le Maire rejoigne notre cabinet. Nos clients font appel à nous pour les conseiller sur les enjeux de l'économie mondiale, notamment la concurrence sino-américaine, l'instabilité géopolitique et les transformations profondes induites par l'IA et les technologies émergentes. L'expertise stratégique de M. Le Maire, fruit de son expérience unique en matière de politique financière européenne, nous permettra d'allier notre expertise géopolitique de pointe à une vision économique d'une valeur et d'un impact exceptionnels. »

