BRV Capital annonce le lancement du fonds Mobility I permettant à de nouveaux marchés de saisir l'élan de la production de véhicules électriques

Le lancement du fonds fait suite à la fermeture d'un fonds d'un milliard de dollars, BRV Lotus Fund III, démontrant l'expansion de BRV Capital et son engagement à conquérir les marchés alternatifs en croissance en Asie

NEW YORK, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- BRV Capital , une branche de capital de croissance axée sur la technologie de BlueRun Ventures, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau fonds, Mobility Fund. S'appuyant sur plus de 24 ans d'expérience d'investissements internationaux constants et conséquents dans le domaine de la mobilité, le fonds ouvre et cible des opportunités d'investissement uniques découlant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques (VE) dues aux tensions géopolitiques dans le monde entier, et de l'augmentation de la demande de voitures connectées et autonomes avancées et de l'IdO. BRV Capital affectera le capital de Mobility Fund I à des entreprises gagnantes dans des segments de croissance essentiels au sein de l'écosystème des VE dotés d'une technologie éprouvée de barrières à l'entrée et de capacités d'économie d'échelle, ainsi que d'innovations perturbatrices de l'industrie.

Le secteur des véhicules électriques se trouve à un point d'inflexion, les conflits géopolitiques ont entraîné une demande accrue de construction de chaînes d'approvisionnement localisées et différenciées, de processus de fabrication automatisés et conformes aux critères ESG plus stricts et de technologies de matériaux différenciées. Capital a eu la chance de capitaliser sur ce moment et sur des facteurs consécutifs, notamment les mandats gouvernementaux pour l'adoption des VE, les baisses/alégements fiscaux et les investissements dans l'infrastructure des VE, les réglementations industrielles et une nouvelle norme sans carbone, ainsi que la montée de l'automatisation de la conduite. L'intersection de ces tendances macroéconomiques amplifie l'impact du Mobility Fund I sur l'innovation au sein de l'écosystème des VE.

« Les marchés sont à un tournant, car la rupture de la chaîne d'approvisionnement se répercute sur toute l'Asie, provoquant un pic de fabrication en Corée, à Taïwan et en Asie du Sud-Est. BRV Capital profite de cet élan pour étendre sa présence aux États-Unis, à Londres, à Singapour et à Taïwan, en tant que leader de l'investissement dans les VE », a déclaré Kwan Yoon, directeur de l'information de BRV Capital. « Cela élargit notre réseau au sein de l'écosystème des EV pour aider à permettre aux principaux fabricants de composants et aux producteurs de batteries d'accélérer et de solidifier la construction de nouvelles chaînes d'approvisionnement. »

« BRV Capital investit dans la perturbation des technologies fondamentales qui produisent non seulement des performances plus élevées et des avantages en termes de coûts, mais des systèmes technologiques entiers pour être plus respectueux de l'environnement et économes en énergie », a déclaré Yoon.

Le Mobility Fund I de BRV Capital est une extension de son fonds d'actions de croissance axé sur l'Asie, BRV Lotus Fund III, car l'opportunité mondiale dans le secteur des VE est exponentielle. Après le succès d'Ecopro Materials et d'Ecopro CNG, le Mobility Fund I exploite les opportunités offertes par les VE sur le marché asiatique et au-delà, et tire parti de la mondialisation des VE. Avec ces fonds complémentaires, BRV Capital vise à créer un écosystème de VE sur les marchés internationaux.

Depuis la clôture du Lotus Fund III, BRV Capital a déployé plus d'un demi-milliard de dollars de capital dans des entreprises de son portefeuille telles que Ecopro Materials, Line Man et Greenlabs.

Le Lotus Fund III met en évidence le fait que BRV Capital est la seule plateforme d'investissement de croissance axée sur l'Asie, dotée d'une expérience de plusieurs décennies en matière d'investissement technologique mondial, d'un niveau d'accès local différencié et de capacités uniques en matière d'approvisionnement exclusif.

À propos de BRV Capital

BRV Capital Management (BRV Capital) est une branche de BlueRun Ventures spécialisée dans l'investissement dans les technologies de croissance, avec une présence très localisée en Asie. BRV Capital aide à créer une croissance unique à long terme en soutenant les leaders de catégories dans leurs industries respectives et en maximisant leur potentiel en s'appuyant sur plus de 20 ans de connaissance approfondie de l'industrie et d'expertise mondiale dans l'application des innovations technologiques.

Fondée en 1998, BlueRun Ventures a identifié et dirigé un certain nombre d'investissements technologiques emblématiques en tant que premier investisseur institutionnel, notamment PayPal (PYPL), Waze (GOOG), Coupa (COUP), Kabbage (AMEX), Topsy (AAPL) et Chomp (AAPL). BRV Capital se concentre parallèlement sur les opportunités de croissance technologique en Asie, et ses investissements actuels incluent Ecopro Materials (fournisseur de technologie de composants de batteries pour véhicules électriques en Corée), LINE MAN Wongnai (première plateforme O2O en Thaïlande), et Green Labs (société de technologie agricole pionnière dans la numérisation de l'ensemble de la chaîne de valeur agricole). BRV Capital a fermé son troisième fonds axé sur l'Asie, le BRV Lotus Fund III, en 2021 et continuera à se concentrer sur la création de valeur transfrontalière en s'appuyant sur la connaissance approfondie et de longue date de BRV en matière d'investissement dans la mobilité.

