Bucher + Suter et Upstream Works annoncent un partenariat visant à élargir les options omnicanales pour les clients du centre de contact cloud privé de Bucher + Suter

BERNE, Suisse, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Bucher + Suter, un leader des solutions de centres de contact, a annoncé un partenariat avec Upstream Works, un fournisseur de solutions de centres de contact omnicanales et d'IA. Cette collaboration améliore l'offre de Bucher + Suter en matière de cloud privé en intégrant les capacités omnicanales avancées d'Upstream Works, offrant aux clients des options d'interaction élargies supérieures à l'actuelle plateforme Cisco ECE.

Les entreprises d'aujourd'hui ont besoin d'interactions fluides et personnalisées entre les différents canaux. Grâce à ce partenariat, Bucher + Suter fournira des solutions omnicanales conçues pour répondre aux exigences en constante évolution de secteurs tels que la banque, la santé, l'administration publique et la vente au détail. Grâce à la technologie d'Upstream Works, les clients de Bucher + Suter bénéficieront d'interactions unifiées en temps réel à travers la voix, le courrier électronique, le chat, les médias sociaux, les SMS, la messagerie, la vidéo et les canaux de co-navigation, ainsi que d'une suite de capacités d'orchestration de l'IA pour alimenter et automatiser le libre-service, l'assistance aux agents, et les expériences exceptionnelles des clients.

« Nous sommes ravis de nous associer à Upstream Works pour améliorer les options omnicanales de nos clients en cloud privé », a déclaré Martin Wüthrich, PDG de Bucher + Suter. « Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de notre engagement à fournir des solutions sécurisées et de pointe qui simplifient et améliorent les interactions avec les clients grâce à notre architecture basée sur Cisco. »

« Nous sommes ravis de notre partenariat avec Bucher + Suter et de permettre aux clients de Cisco d'accélérer leurs plans de transformation de l'expérience client », a déclaré Rob McDougall, PDG d'Upstream Works. « Ensemble, nous aidons les organisations avec des expériences intégrées aux canaux, un libre-service alimenté par l'IA et une assistance aux agents en temps réel pour améliorer la productivité, l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. »

À propos de Bucher + Suter

Depuis plus de 40 ans, Bucher + Suter est à la pointe de la fourniture de solutions d'expérience client basées sur Cisco, se spécialisant dans les centres de contact et les intégrations CRM pour les entreprises du monde entier. En mettant l'accent sur l'optimisation des interactions avec les clients, Bucher + Suter se consacre à la mise en place de solutions sophistiquées, flexibles et sécurisées sur le marché, garantissant que les entreprises atteignent leurs objectifs stratégiques en matière d'interaction avec les clients.

À propos d'Upstream Works

Upstream Works fournit aux entreprises des solutions de centre de contact de bureau omnicanales et d'IA prêtes à l'emploi qui simplifient et améliorent l'expérience de l'agent et du client. Leurs solutions de bureau flexibles, axées sur l'agent, contribuent à la transformation numérique, à l'innovation et à la croissance de l'entreprise et permettent aux centres de contact sur site et sur le cloud d'opérationnaliser l'intelligence artificielle (IA) tout en tirant parti des systèmes et des investissements existants. Depuis plus de 20 ans, Upstream Works aide les entreprises du monde entier à améliorer leur efficacité opérationnelle, l'efficacité de leurs agents, l'expérience de leurs clients et leurs résultats commerciaux.

Cisco est une marque déposée de Cisco, Inc.

