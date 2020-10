Bupa Global : la pandémie incite les entreprises françaises à un remaniement de la vie professionnelle par rapport à la vie privée

LONDON, 1 Octobre 2020 /PRNewswire/ -- Compte tenu de l'augmentation des cas de COVID-19, les inquiétudes concernant la santé mentale et l'économie ont poussé les chefs d'entreprise français à adapter leur activité et leur vie privée de façon à établir à l'avenir un équilibre entre la vie professionnelle et bien-être personnel.

Ces changements ont été identifiés au niveau Executive Wellbeing Index de la compagnie d'assurance maladie Bupa Global publié aujourd'hui en France, le premier à représenter sous forme de schémas l'impact de la pandémie sur les chefs d'entreprise et les créateurs de richesse d'Europe, d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d'Asie.

Inquiétudes concernant la santé mentale et l'économie

Le rapport montre que sept cadres dirigeants français sur dix (72 %) ont souffert d'une mauvaise santé mentale pendant la pandémie, deux sur cinq ont tardé à demander de l'aide et beaucoup ont eu des difficultés à parler de leurs problèmes.

Alors que la France est entrée en récession en avril et que l'avenir reste incertain2, l'économie a pesé sur les esprits des dirigeants français. Seulement la moitié d'entre eux (52 %) sont optimistes quant à la reprise économique de leur pays et seuls 27 % sont confiants dans l'économie mondiale.

Après l'économie, protéger la santé mentale et leur propre bien-être, de leurs collègues et de leur famille figure désormais parmi leurs plus grandes préoccupations (30 %). Six cadres supérieurs sur dix (61 %) prévoient de protéger leur santé et leur bien-être à l'avenir en souscrivant à une assurance médicale privée au cours des 12 prochains mois, et ils s'attendent à ce que l'accent soit mis sur les soins préventifs et la santé mentale.

Pour répondre à ces demandes, Bupa Global a lancé la formule Ultimate en France, le plus haut niveau de couverture médicale privée disponible auprès de Bupa. Sans limite annuelle, elle offre une gestion de la santé personnalisée de bout en bout avec une gamme de services de santé physique, mentale et préventive. L'assistance spécifique est assurée par un conseiller personnel en soins de santé, avec un accès au personnel médical sans quitter son domicile.

Redéfinir l'équilibre « vie-travail » et transformer l'entreprise

Les défis de la pandémie ont incité 64 % des dirigeants français à réévaluer leurs valeurs et leurs objectifs. En conséquence, un cadre sur cinq a l'intention de réduire ses heures de travail, un quart prendra une plus grande part de son allocation de vacances et assistera à plus d'événements familiaux, tandis qu'un sur cinq travaillera depuis sa maison de vacances et en fera sa résidence principale. Un cadre sur sept a l'intention de prendre sa retraite plus tôt.

Ils prévoient également de réduire leurs déplacements. Les cadres français ont passé en moyenne 36 jours à l'étranger ou loin de leur famille l'année dernière. Mais comme plus de la moitié (51 %) des sondés estiment que leur santé mentale a bénéficié d'une diminution des déplacements pendant la pandémie, un cadre sur cinq (19 %) cessera désormais de passer du temps loin de sa famille au cours de la prochaine année.

Cette période a également représenté un catalyseur de changement pour les entreprises. Les dirigeants français investissent davantage dans les technologies visant à rendre le travail plus flexible (36 % contre 28 % dans le monde), en réévaluant les infrastructures d'entreprise comme les bureaux (25 %) et en décentralisant les équipes (16 %).

Mark Duffy, PDG, Bupa Global EEE a commenté les résultats : « À mesure que le nombre de cas de COVID-19 augmente en Europe et que les restrictions se durcissent, les chefs d'entreprise se préparent à relever les défis à venir. De nombreuses entreprises souffrent et ont besoin que leurs dirigeants et leurs employés soient en bonne santé, la demande de soins préventifs et de soutien en matière de santé mentale n'a jamais été aussi grande.

« En tant que compagnie d'assurance maladie, notre rôle consiste à proposer une approche globale pour la protection de la santé de nos clients. L'indice du bien-être des cadres de Bupa Global nous a aidés à identifier les domaines de préoccupations essentiels, afin que nous puissions personnaliser ces solutions. C'est pourquoi nous sommes si heureux de lancer notre formule Ultimate en France, qui vient s'ajouter à notre vaste offre de santé mentale et de bien-être. »

Pour de plus amples renseignements sur les principaux produits et services de Bupa Global, visitez www.bupaglobal.com

SOURCE Bupa Global