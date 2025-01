Buyers Edge Platform renforce sa présence en Europe avec l'acquisition de MM&C en Suisse

WALTHAM, Massachussets, 22 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Buyers Edge Platform, la principale société de logiciels et d'analyses fournissant des informations et des technologies basées sur des données à l'industrie des services alimentaires, annonce l'acquisition de MM&C en Suisse. Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans l'expansion rapide de Buyers Edge Platform en Europe, après les acquisitions de The Full Range, Delta Procurement et MPP au Royaume-Uni, S&F-Gruppe en Allemagne, Parsly en Suède et Hocat aux Pays-Bas l'année dernière et Svenska Krögare en Suède en 2023.

Ces investissements s'inscrivent dans la stratégie plus large de Buyers Edge Platform, qui vise à créer le plus grand réseau d'approvisionnement numérique en Europe, à l'image de la sa réussite aux États-Unis. Grâce à des acquisitions et à des investissements stratégiques, à de nouveaux partenariats nationaux et à des initiatives de croissance organique, Buyers Edge Platform est en passe de transformer l'approvisionnement, offrant une valeur exceptionnelle aux entreprises de restauration à travers l'Europe.

John Davie, PDG de Buyers Edge Platform, a fait part de son enthousiasme pour cet investissement : « MM&C offre à Buyers Edge un point d'entrée sur le marché suisse par l'intermédiaire d'une société qui partage nos valeurs et notre approche axée sur le client. Ce partenariat est parfaitement adapté pour soutenir nos plans d'expansion et faire avancer notre mission plus large qui consiste à transformer les pratiques d'approvisionnement et à donner plus de pouvoir aux entreprises dans toute l'Europe. »

Yann Meuterlos, PDG de MM&C, a exprimé son enthousiasme à propos de ce partenariat : « Dès la première conversation avec Buyers Edge Platform, il est devenu évident que nous partagions la même vision et les mêmes valeurs. Nous sommes toutes deux des entreprises axées sur les personnes, qui placent toujours le client au premier plan. La combinaison de notre connaissance du marché suisse avec la technologie et la puissance d'achat de Buyers Edge Platform créera l'environnement idéal pour aider nos clients à prospérer. Nous sommes ravis d'avoir rejoint le réseau le plus puissant du secteur de la restauration et de partager les opportunités qui en découlent ».

Daniel Wilson, président de Buyers Edge Platform Europe, a ajouté : « Je suis ravi de travailler avec Yann et l'ensemble de l'équipe de MM&C. Leur savoir-faire sur le marché de l'hôtellerie de luxe sera d'une valeur inestimable pour nos plans d'expansion dans la région. Nous nous réjouissons de soutenir la croissance de MM&C pour qu'elle devienne le principal groupement d'achat dans toute la Suisse. »

À propos de MM&C

Fondée en 2003 et dirigée par Yann Meuterlos, MM&C s'est imposée comme la référence en matière d'approvisionnement dans le secteur de l'hôtellerie. Grâce à son réseau étendu et à son expertise, l'entreprise offre des solutions inégalées au marché de l'hôtellerie de luxe. MM&C effectue des audits pour identifier les lacunes opérationnelles et optimiser l'efficacité. Elle gère un volume d'achat annuel d'environ 80 millions de francs suisses, en collaboration avec plus de 300 partenaires fournisseurs.

À propos de Buyers Edge Platform

Buyers Edge Platform est la principale société de logiciels et d'analyse qui fournit des informations et des technologies basées sur les données au secteur de la restauration. Nous mettons en relation les entités du secteur de la restauration et leur donnons les moyens de gérer leurs activités de manière plus efficace en exploitant les données et les analyses. La mission de Buyers Edge Platform est de faire passer le secteur de la restauration d'un mode manuel à un mode automatisé grâce à des programmes qui profitent à toutes les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement. Veuillez consulter le site BuyersEdgePlatform.com pour plus de renseignements.

