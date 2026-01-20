Bybit EU introduit le cashback en bitcoins sur la carte Bybit, transformant les dépenses quotidiennes en BTC

VIENNE, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Bybit EU a annoncé aujourd'hui le lancement du cashback en bitcoins sur la Bybit Card, permettant aux utilisateurs éligibles de gagner des récompenses directement en bitcoins sur leurs achats quotidiens.

Au lieu de devoir prendre une décision immédiate sur la transaction, cette fonction permet aux utilisateurs de s'exposer progressivement au bitcoin en effectuant des dépenses déjà existantes, telles que les courses, les voyages ou les dépenses quotidiennes. En fonction de leur niveau de récompense, les utilisateurs peuvent gagner entre 2 % et jusqu'à 10 % de cashback en bitcoins.

« Le cashback en bitcoin intègre les crypto-monnaies dans les activités quotidiennes des gens », a déclaré Mazurka Zeng, Co-CEO de Bybit EU. « Plutôt que de demander aux utilisateurs d'effectuer des transactions actives, il leur permet de s'exposer progressivement en dépensant régulièrement, à leur propre rythme. Pour les utilisateurs curieux mais prudents, il s'agit d'un moyen simple et maîtrisé d'utiliser le bitcoin ».

Le cashback suit la structure existante de la carte Bybit et est crédité quotidiennement sur les comptes de financement des utilisateurs. Ceux-ci peuvent choisir le bitcoin comme monnaie d'échange préférée directement dans la section Carte de leur compte Bybit EU, sans aucun changement au niveau du mode de calcul des récompenses.

La carte Bybit est disponible pour les utilisateurs éligibles dans l'ensemble de l'EEE et peut être utilisée partout où la Mastercard est acceptée. Il n'y a pas de cotisation annuelle et les utilisateurs peuvent ajouter la carte à Apple Pay ou Google Pay, ou demander une carte physique gratuite. Les titulaires de cartes peuvent choisir de recevoir le cashback soit en USDC, soit en bitcoins.

Parallèlement à l'introduction du cashback en Bitcoin, Bybit EU lance un nouveau modèle de carte physique réservé aux utilisateurs européens.

Les nouveaux utilisateurs peuvent également bénéficier d' une promotion limitée dans le temps offrant jusqu'à 10 % de cashback en bitcoins sur des catégories de dépenses sélectionnées, plafonnées à 150 € en valeur.

Ce lancement s'inscrit dans le cadre de l'approche produit plus large de Bybit EU, axée sur la réduction des frictions dans la manière dont les utilisateurs accèdent aux crypto-monnaies et interagissent avec elles. Outre des fonctions telles que l'achat récurrent et le calcul du coût moyen, le programme de récompenses de la carte Bybit est conçu pour permettre aux utilisateurs de se familiariser progressivement avec les actifs numériques, en adoptant des comportements financiers familiers.

À propos de Bybit EU

Bybit EU GmbH est une entité européenne nouvellement créée, qui se consacre à servir ses clients dans l'Espace économique européen (EEE* à l'exception de Malte) via la plateforme Bybit.eu. Exploitée par Bybit EU GmbH, un fournisseur de services de crypto-actifs agréé en vertu du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), la plateforme Bybit EU propose des services entièrement réglementés, notamment la garde, l'échange de crypto-actifs, des produits de récompense en crypto-actifs et plus encore, en totale conformité avec les réglementations européennes relatives à la protection des investisseurs et à l'intégrité du marché.

La société Bybit EU GmbH est un fournisseur de services de crypto-actifs agréé en vertu du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCAR), autorisé à offrir les services suivants aux résidents de l'Espace économique européen (à l'exception de Malte) :

la conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients ;

l'échange de crypto-actifs contre des fonds ;

l'échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs ;

le placement de crypto-actifs ; et

la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients.

Bybit EU GmbH n'est ni un opérateur de plateforme de négociation de crypto-actifs ni un conseiller en investissement.

Avis de non-responsabilité : Le présent communiqué de presse est publié à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement ni une offre d'achat ou de vente d'actifs numériques. Les produits et services mentionnés dans ce document sont soumis aux lois et réglementations en vigueur sur les territoires concernés et peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions. En tant que plateforme d'échange centralisée, Bybit EU peut offrir certains produits, y compris le staking, qui fonctionnent sur une base off-chain, où les actifs des utilisateurs sont détenus par Bybit EU et les rétributions sont calculées et distribuées en interne sans enregistrement des transactions sur la blockchain. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Les utilisateurs doivent évaluer soigneusement tous les risques avant de participer à toute activité liée aux actifs numériques.

