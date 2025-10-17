C2A Security acquiert Vigilant Ops et crée un leader mondial de la sécurité des produits optimisée par l'IA, ajoutant des dizaines de clients medtech, télécoms et de la défense

Cette acquisition permet d'accélérer la mise en conformité, de renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et de bénéficier d'une expertise inégalée dans le domaine des technologies médicales, tout en positionnant C2A Security sur la voie d'une croissance mondiale accélérée

JERUSALEM et PITTSBURGH, 17 octobre 2025 /PRNewswire/ -- C2A Security, la seule plateforme d'orchestration de la sécurité des produits basée sur le contexte et l'IA répondant aux besoins des produits définis par logiciel et des systèmes cyber-physiques, annonce aujourd'hui l'acquisition de Vigilant Ops, basée à Pittsburgh et pionnière de la sécurité des produits et de l'automatisation de la nomenclature logicielle (SBOM) pour les secteurs des soins de santé et de la technologie médicale. Cet accord inédit place C2A Security à l'avant-garde de l'un des secteurs les plus réglementés et aux enjeux les plus importants, en associant sa plateforme de sécurité des produits pilotée par l'IA à l'expérience éprouvée de Vigilant Ops, qui aide les fabricants mondiaux de dispositifs médicaux et les prestataires de soins de santé à préserver la sécurité des patients, à protéger les chaînes d'approvisionnement et à répondre à des mandats réglementaires stricts. Grâce à cette acquisition, C2A Security devient un acteur de premier plan dans le domaine de la sécurité des produits multisectoriels à l'échelle mondiale.

Fondé en 2019 et soutenant des dizaines de clients, y compris des entreprises de soins de santé du Fortune 500, telles que Bayer et Ascensia, Vigilant Ops est devenu synonyme de transparence SBOM et de préparation à la conformité MDR de la FDA et de l'UE. En intégrant ces capacités à la plateforme d'orchestration de la sécurité des produits de C2A Security, cette dernière propose désormais une gestion des risques et une plateforme AI-SOAR (Security, Orchestration, Automation, and Response) encore plus puissantes pour les organisations qui construisent et sécurisent des technologies de santé connectées.

« Il s'agit d'une étape importante pour Vigilant Ops et ses clients. La plateforme de C2A Security basée sur l'IA et sa portée mondiale vont accélérer notre vision commune de rendre la sécurité des produits accessible, évolutive et intégrée de manière transparente dans le processus de développement », déclare Ken Zalevsky, CEO de Vigilant Ops.

« Alors que C2A Security accroît son empreinte mondiale et son soutien aux logiciels et aux produits définis par l'IA sur de multiples marchés, les secteurs medtech et de la défense se trouvent à un point d'inflexion critique, avec l'augmentation des cybermenaces et le renforcement des exigences réglementaires », déclare Roy Fridman, CEO de C2A Security. « L'acquisition de Vigilant Ops est une étape décisive dans l'expansion de notre présence dans les technologies médicales et dans d'autres nouveaux secteurs. Nous nous engageons dans le secteur de la santé et donnons aux innovateurs les outils, les talents et les partenariats dont ils ont besoin pour fournir des produits sécurisés et conformes à grande échelle. Et pour les investisseurs, cette expansion prouve l'évolutivité de notre modèle unifié dans de multiples secteurs. »

Impact stratégique sur les entreprises