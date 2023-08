C2A Security intègre l'IA générative à sa plateforme DevSecOps centrée sur les produits

AutoSynth est une nouvelle couche d'infrastructure qui permet d'ajouter rapidement de nouvelles capacités d'automatisation basées sur l'IA au cycle de vie de la sécurité des produits

JÉRUSALEM, 15 août 2023 /PRNewswire/ -- C2A Security, plateforme DevSecOps centrée sur la mobilité pour les constructeurs automobiles, les fournisseurs et les sociétés de recharge de véhicules électriques, annonce avoir fait un grand pas en avant dans son offre avec l'intégration de l'IA générative (GenAI) dans sa plateforme EVSec. En tant que premier fournisseur de cybersécurité à proposer ces capacités dans l'écosystème de la mobilité, AutoSynth de C2A Security marque une étape importante et promet de révolutionner la façon dont les produits et les systèmes sont développés et optimisés en termes de sécurité, de coûts et de réduction des délais.

L'IA générative, la couche d'intelligence artificielle de pointe construite sur les grands modèles de langage (LLM), a déjà fait des vagues dans diverses industries, avec son potentiel remarquable de rationalisation des processus, d'amélioration de l'efficacité, d'automatisation des logiciels et d'élévation des mesures de performance. Son adoption rapide a été tout à fait remarquable : dans une enquête récente de McKinsey1, 40 % des cadres de haut niveau ont déclaré que leurs entreprises allaient augmenter leurs investissements dans l'IA en raison des progrès de l'IA générative, tandis qu'un sur quatre a déclaré utiliser personnellement des outils d'IA générative (tels que ChatGPT, Midjourney, etc.) dans le cadre de son travail.

Conçue pour être adaptée aux LLM, C2A Security est sur le point d'établir une nouvelle norme dans le secteur. Depuis mi-2022, l'entreprise a mis en place une infrastructure d'IA générative dans sa plateforme DevSecOps appelée AutoSynth. En tirant parti des capacités de l'IA générative, les développeurs, les ingénieurs en sécurité et les chefs de produit seront en mesure d'optimiser les processus de production, de détecter les inefficacités, d'automatiser les contrôles de sécurité et de hiérarchiser les réponses aux vulnérabilités.

« Nous sommes ravis de présenter cette intégration révolutionnaire de l'IA générative dans notre plateforme DevSecOps, a déclaré Roy Fridman, PDG de C2A Security. Cette combinaison révolutionnaire va non seulement renforcer notre feuille de route de produits et notre palmarès de brevets, mais aussi nous permettre de créer des produits de pointe qui redéfinissent le paysage de l'industrie. AutoSynth ajoute une automatisation avancée au cycle de vie de la sécurité des produits, tout en ouvrant de nombreux autres cas d'utilisation pour résoudre des problèmes dont nous ne savions pas qu'ils étaient des problèmes avant l'arrivée de l'IA générative. Je suis impatient de constater l'étendue des automatismes que nous pouvons réaliser avec AutoSynth ! »

En exploitant le potentiel mal desservi de l'IA générative dans l'industrie automobile, C2A Security est prête à accélérer le cycle de vie de l'innovation, à réduire les délais de mise sur le marché et à garantir la livraison de produits plus sûrs qui dépassent les attentes des clients. Au cours des 18 prochains mois, Gartner prévoit2 que l'IA générative représentera 10 % de toutes les données produites, contre moins de 1 % il y a seulement 18 mois.

C2A Security organisera un événement de lancement sur invitation uniquement lors du sommet annuel Auto-ISAC en Californie, les 17 et 18 octobre. Au cours de cet événement, C2A Security présentera un cas d'utilisation de renseignement automatisé sur les menaces, alimenté par AutoSynth au sein de sa plateforme DevSecOps - EVSec, en s'appuyant sur le grand modèle de langage (LLM) Llama développé par Meta et Microsoft.

Pur programmer une démonstration, cliquez ici .

Pour accéder au kit média, cliquez ici .

À propos de C2A Security

C2A Security est le seul fournisseur de plateforme DevSecOps centrée sur la mobilité qui répond aux besoins spécifiques des constructeurs automobiles, des fournisseurs de niveau 1 et des entreprises de mobilité. Fondée en 2016, C2A Security transforme la cybersécurité d'une limitation à l'échelle de l'entreprise en un multiplicateur de valeur commerciale, grâce à l'automatisation avancée de la sécurité et à la conformité, afin de raccourcir les délais de sortie des logiciels et de diminuer les coûts. Nous souhaitons transformer la sécurité des produits en un processus fluide, automatisé et transparent, réduisant les délais de déploiement et les coûts de gestion des produits et des ressources logicielles automobiles. C2A Security a été fondée par Michael Dick, qui a travaillé chez NDS/Cisco, et son siège mondial se trouve à Jérusalem, en Israël. https://c2a-sec.com/

