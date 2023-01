C2A Security s'associe à Valeo pour renforcer la cybersécurité du véhicule à définition logicielle

Valeo va utiliser la plateforme DevOps et d'automatisation de la cybersécurité de C2A pour faire évoluer sa gestion du cycle de vie des logiciels de cybersécurité et assurer une plus grande sécurité à ses clients et aux véhicules modernes

JÉRUSALEM, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Valeo, l'un des principaux équipementiers automobiles et partenaire des constructeurs du monde entier,et C2A Security , l'un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité automatisées pour les véhicules connectés, autonomes et électriques, ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique visant à améliorer les offres de Valeo en matière de cybersécurité sur leurs produits en développement et en fonctionnement continu. Ce nouveau partenariat répond aux besoins du secteur en matière de cybersécurité rationalisée et efficace.

À mesure que les voitures deviennent de plus en plus axées sur les logiciels et que de nouvelles réglementations relatives à la cybernétique automobile apparaissent, la sécurité devient une priorité. Une cybersécurité inefficace et manuelle peut devenir un goulot d'étranglement pour les équipementiers, les Tier 1 et les autres fournisseurs qui veulent créer des produits compétitifs, d'où la nécessité de solutions de cybersécurité automatisées et évolutives. Le partenariat de C2A Security avec Valeo permettra au secteur automobile de mettre en œuvre une cybersécurité automatisée, en maintenant la sécurité au premier plan tout en favorisant l'innovation et les activités futures.

« Une architecture définie par logiciel implique beaucoup plus de défis en matière de cybersécurité et nous prenons ces défis très au sérieux. C'est pourquoi nous nous associons à C2A, qui est spécialisée dans la cybersécurité de la mobilité », a déclaré Geoffroy Bouquot, directeur général de la technologie du groupe et vice-président senior de la stratégie chez Valeo. « C2A est l'avenir de la cybersécurité, et avec leurs technologies d'automatisation de la sécurité, ensemble, nous irons plus loin dans la surveillance, la prévention des risques, l'identification et l'atténuation des vulnérabilités. Cela signifie une cybersécurité encore plus grande pour nos produits, nos clients, et pour vos voitures. Nous agirons sur l'ensemble du cycle de vie de nos produits. »

Le produit phare de C2A Security, EVSec, est une plateforme DevOps innovante de cybersécurité qui aide les entreprises automobiles à gérer leurs logiciels à l'échelle. La plateforme a été construite pour automatiser le processus de conformité aux normes et réglementations en matière de cybersécurité. EVSec permet aux développeurs de se concentrer sur l'innovation, comme les nouveaux produits et les nouvelles fonctionnalités, afin de fournir une plus grande valeur commerciale au client final tout en bénéficiant d'une cybersécurité intégrée, efficace et rationalisée à l'échelle.

« Ce partenariat permet à Valeo d'améliorer la gestion de la cybersécurité de ses produits, de renforcer la confiance des clients de Valeo et de transformer la cybersécurité en un véritable facilitateur d'affaires », a déclaré Roy Fridman, PDG de C2A Security. « Nous sommes fiers de travailler avec Valeo sur notre objectif commun de permettre la révolution de la mobilité électrique, autonome et connectée tout en maintenant la sécurité des véhicules et de leurs conducteurs à travers le monde. »

L'équipe dirigeante de C2A a prévu des rendez-vous et des démonstrations de sa plateforme EVSec au CES de Las Vegas, au Westgate Hotel Suite #2913.

À propos de la C2A

C2A fournit des solutions de cybersécurité automatisées pour permettre la révolution de la mobilité connectée, autonome et électrique. Le produit phare de C2A Security, EVSec, est une plateforme DevSecOps, qui aide les entreprises automobiles à rester compétitives et à accroître la valeur commerciale pour leurs clients à l'ère des véhicules définis par logiciel, en prenant en charge le cycle de vie de la sécurité, du développement aux opérations et inversement. Grâce à EVSec, les clients de la C2A bénéficient d'une cybersécurité efficace et rationalisée, gérant les logiciels à l'échelle tout en surmontant la pénurie de cyberexperts professionnels, et se conformant à toutes les nouvelles réglementations de manière automatisée.

