Café de la Bourse dévoile les lauréats des Trophées de l'Investissement 2026

Cette première édition récompense les acteurs les plus performants dans 10 grandes catégories couvrant l'ensemble des besoins des investisseurs particuliers : PEA, assurance-vie, PER, compte-titres, crypto monnaie, SCPI, ETF, produits d'épargne sans risque, banque et trading. Deux Coups de cœur ont également été attribués pour leur positionnement différenciant sur le marché de l'investissement.

Les Trophées de l'Investissement reposent sur une méthodologie propriétaire développée par les équipes de Café de la Bourse et basées sur 18 ans de savoir-faire, combinant critères quantitatifs et qualitatifs, avec plus de 100 acteurs examinés : niveau de frais, performances, richesse de l'offre, qualité de gestion, expérience utilisateur, innovation, accessibilité et solidité des acteurs.

L'objectif est de proposer une lecture claire et indépendante d'un marché devenu particulièrement dense et complexe pour les particuliers, en distinguant des solutions adaptées aux différents profils d'investisseurs.

« Avec ces trophées, nous avons voulu mettre en avant les solutions qui offrent le meilleur équilibre entre performance, coûts, qualité de service et accessibilité, selon les besoins réels de différents profils investisseurs », explique Louis Yang, co-fondateur de Café de la Bourse.

La cérémonie des Trophées de l'Investissement 2026 a été diffusée sur BSmart 4 Change le 5 juin 2026.

Parmi les principaux lauréats :

Catégories Investisseur Débutant Investisseur Expert Meilleur PEA XTB Saxo Banque Meilleure assurance vie Yomoni Lucya CNP Meilleur PER Ramify Linxea Spirit Meilleur CTO Trade Republic IG Meilleure plateforme crypto Bitpanda Binance

À noter aussi : Meilleurtaux Essentiel Vie obtient le Trophée du Meilleur fonds euros et iShares et BNP Paribas AM sont récompensés dans la catégorie Meilleurs ETF.

Retrouvez le palmarès complet et la méthodologie détaillée depuis :

À propos de Café de la Bourse

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