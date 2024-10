Calderys nomme Sander Bovee au poste de Directeur Financier pour accompagner sa prochaine phase de croissance

PARIS, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Calderys, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour industries haute température et formulateur de poudres, d'additifs spéciaux et de produits réfractaires, annonce la nomination de Sander Bovee au poste de Directeur financier, à compter du 1er octobre 2024.

Sander est un professionnel de la finance chevronné qui possède de l'expérience dans la direction d'équipes et de projets internationaux. Il vient de Nouryon (anciennement AkzoNobel Specialty Chemicals), une entreprise de produits chimiques spécialisés opérant dans plus de 80 pays avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 5 milliards de dollars. Au fil des années, il a occupé plusieurs postes à échelle mondiale basés aux États-Unis, en Chine et aux Pays-Bas dans le domaine de la finance. Certaines des principales réalisations de Sander incluent la gestion du processus de carve-out et de due diligence d'AkzoNobel Specialty Chemicals, qui a abouti à sa vente pour 10 milliards d'euros à une société d'investissement mondiale en 2018.

Il a également dirigé la scission entre Nobian et Nouryon en 2021 d'un point de vue financier. Plus récemment, il a occupé le poste de Vice-Président du Contrôle et de la Trésorerie du groupe, et de Directeur Financier par intérim de Nouryon de juin 2023 à mars 2024, où il a négocié l'amendement et extension des facilités de crédit de Nouryon pour 5 milliards de dollars.

Michel Cornelissen, Président-Directeur général de Calderys, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir Sander dans la famille Calderys. Sa vaste expérience dans la finance et ses réalisations passées seront un atout essentiel pour notre groupe. Après notre opération de détourage ou "carve-out" l'année dernière, presque immédiatement suivie par le rapprochement réussi avec HWI, Sander aura un rôle déterminant à jouer dans la prochaine phase de notre développement et dans l'accroissement de la valeur de la société. J'ai hâte de travailler avec lui pour amener Calderys au prochain niveau de sa croissance ».

« C'est un honneur d'avoir été choisi pour être le nouveau Directeur Financier de Calderys», a ajouté Sander Bovee, « le Groupe est l'un des fournisseurs de premier plan pour diverses zones géographiques et industries critiques, telles que l'acier, la fonderie, l'aluminium, le verre, et beaucoup d'autres. Il jouit d'une position de leader reconnu sur ses marchés grâce à ses produits et services sur mesure et de qualité supérieure, ainsi qu'à ses relations durables avec un grand nombre de ses plus de 7000 clients diversifiés. Je suis impatient de commencer à travailler avec les employés talentueux du groupe, et de continuer à positionner Calderys comme le partenaire de choix de toutes les industries à haute température. Je suis impressionné par les réalisations de Calderys au cours des 18 derniers mois ; le groupe a démontré une réelle volonté de poursuivre son développement avec par exemple l'investissement majeur en Inde pour sa nouvelle usine. Je suis vraiment ravi de pouvoir accompagner le groupe dans sa nouvelle phase de croissance. »

De nationalité néerlandaise, Sander est titulaire d'un Master en économie et d'un Executive Master en finance et contrôle de gestion de l'Université de Maastricht. Il a suivi une formation pour cadres à la Harvard Business School à Boston et à l'IMD Business School en Suisse.

A propos de Calderys

Calderys est un fournisseur mondial de premier plan pour les industries opérant dans des conditions de haute température avec un chiffre d'affaires d'environ 1,6 milliard d'euros et plus de 220 millions d'euros d'EBITDA ajusté en 2023. Le Groupe est spécialisé dans la protection thermique des équipements industriels et offre une large gamme de produits réfractaires, ainsi que des solutions avancées pour améliorer la coulée de l'acier, des flux métallurgiques et des processus de moulage.

Avec une présence dans plus de 30 pays et une forte empreinte sur le continent américain à travers la marque HWI, le réseau international d'experts de Calderys garantit une offre complète et des services personnalisés. En s'appuyant sur plus de 150 ans d'expérience, Calderys accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Basé à Paris, France, le Groupe compte 5 800 employés et sous-traitants et 50 usines sur les 5 continents.

Pour plus d'informations, visitez le site www.calderys.com

