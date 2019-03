CampX de Volvo Group façonne le futur de l'industrie du transport

À CampX, nous explorerons et dynamiserons les nouvelles idées avec un esprit entrepreneurial. CampX servira de catalyseur pour un changement culturel dans l'ensemble du Volvo Group, visant à placer plus que jamais l'innovation au cœur de nos actions », déclare Martin Lundstedt, président-directeur général de Volvo Group.

Le monde est confronté aujourd'hui à de nombreux défis, et l'association des nouvelles technologies et de modèles d'affaires novateurs a montré sa capacité à contribuer à une plus grande durabilité sociale, à une diminution de la congestion et à une meilleure accessibilité. CampX sera le lieu idéal pour exploiter ce potentiel et permettre au Volvo Group de rester l'une des entreprises les plus innovantes de l'industrie du transport.

« Nous avons rassemblé à CampX 400 de nos experts techniques et commerciaux dans les secteurs de l'automatisation, de l'électromobilité et de la connectivité. Nous inviterons un panel de parties prenantes de l'écosystème partenaire, notamment des clients, des entreprises, des universitaires, des autorités publiques, etc., à nous rejoindre pour créer et tester ensemble de nouvelles idées en tirant partie des laboratoires et des ateliers du centre CampX », déclare Lars Stenqvist, Directeur technologique de Volvo Group.

Dès le premier jour, CampX s'associera avec des fournisseurs, des partenaires externes et des start-ups pour des projets de collaboration passionnants.

« Nous considérons CampX comme un lieu où le Volvo Group et ses partenaires peuvent apprendre les uns des autres et s'enrichir mutuellement, dans un environnement d'innovation et de confiance. Nous sommes enthousiastes et heureux d'ouvrir les portes de notre premier CampX, inauguré aujourd'hui à Göteborg, en Suède, où nous avons transformé une ancienne usine en centre d'innovation de pointe, stimulant et séduisant », déclare Martin Lundstedt.

Le Volvo Group est l'un des principaux constructeurs au monde de camions, d'autobus, d'engins de chantier et de moteurs marins et industriels. Le Groupe fournit également des solutions complètes de financement et de services. Le Volvo Group compte près de 105 000 collaborateurs, des sites de production dans 18 pays et vend ses produits dans plus de 190 marchés. En 2018 les ventes du Volvo Group se sont élevées à environ 391 milliards de SEK (38,1 milliards d'euros). Le Volvo Group est une société ouverte dont le siège social se situe à Göteborg, en Suède. Les actions de Volvo sont cotées au Nasdaq à la Bourse de Stockholm.

