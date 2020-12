Canossa Events acquiert Cavallino Inc

Cavallino est également l'organisateur d'événements marquants comme le Palm Beach Cavallino Classic, du 21 au 24 janvier 2021, durant lequel l'entreprise fêtera son 30e anniversaire. Cavallino Classic constituera le plus grand événement automobile de la saison hivernale, avec plus de 400 Ferrari d'une valeur totale de 600 millions de dollars. Plus de 120 autres voitures classiques rares seront également exposées le dernier jour dans la station de Mar-a-Lago, représentant une valeur totale de 150 millions de dollars.

Cavallino s'intègrera parfaitement à Canossa Events et du groupe Motorsport Network, qui a mis en place un puissant écosystème de contenus et d'événements au service d'une communauté mondiale de propriétaires et de passionnés de Ferrari. Le site Web de Cavallino bénéficiera d'une promotion croisée avec FerrariChat , la plus grande communauté Ferrari en ligne au monde. La collection Amalgam du modéliste haut de gamme et les archives Colombo , la plus grande collection privée au monde d'images de sport automobile Ferrari, font également partie du portefeuille.

L'intégration et l'optimisation du site Web de Cavallino permettront d'accéder à des versions numériques de nombreux articles du magazine Cavallino remontant à des dizaines d'années. Ces articles seront disponibles en ligne pour les abonnés du magazine. Dorénavant, les abonnés bénéficieront donc également d'un abonnement numérique à Cavallino.com qui leur donnera accès à ce précieux contenu.

Canossa Events a été créé en 2010 et est synonyme d'excellence dans le domaine des événements itinérants. La société organise près de 300 événements par an, dont le légendaire Modena Cento Ore , un rallye de régularité sur cinq jours chronométré dans l'esprit de l'ancien Giro d'Italia et du Tour de France, qui traverse les paysages époustouflants de l'Italie en proposant également des courses sur certains des circuits les plus célèbres. Canossa est surtout connue pour ses rallyes de voitures classiques et ses événements de courses en supercar qui mêlent voitures de collection exotiques, hospitalité de classe mondiale et aventures sur route dans certains des paysages les plus pittoresques du monde, en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient. L'entreprise a des bureaux à Milan, à Greenwich, dans le Connecticut et à Dubaï.

John Barnes, président de Cavallino Inc a déclaré : « J'ai consacré ma vie à bâtir la communauté Cavallino avec une passion pour tout ce qui touche à Ferrari et c'est une entreprise dont la réputation est irréprochable. J'ai reçu plusieurs offres pour l'entreprise, mais je voulais qu'elle fasse partie d'un écosystème qui serve la communauté Ferrari et où elle puisse prospérer. Avec Luigi, l'équipe de Canossa et le groupe Motorsport Network, j'ai trouvé la plate-forme ultime gérée par des personnes qui partagent ma passion et ma vision. »

Luigi Orlandini, président directeur général de Canossa Events a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir John et l'équipe de Cavallino chez Canossa. Nous partageons la même passion pour les voitures classiques et sportives, et plus particulièrement pour le cheval de cabré. Ces « œuvres d'art sur quatre roues » font partie de l'histoire de l'humanité depuis la fin du XIXe siècle et préserver cet héritage entre les anciennes générations et les nouvelles est notre mission commune.

Je rêve de porter Cavallino vers de nouveaux sommets, que l'entreprise se développe, améliore sa qualité et sa présence mondiale, grâce à l'aide de mon équipe de professionnels passionnés et aux nombreuses coalitions qui existent au sein de Motorsport Network. »

