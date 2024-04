Cap d'Agde sélectionné dans le Top 100 des plages du monde par Beachatlas

LONDRES, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- Beachatlas.com, une startup basée à Londres connue pour ses guides de plages, a annoncé le Golden Beach Award 2024, révélant les 100 meilleures plages du monde telles que déterminées par des influenceurs et experts sélectionnés ayant voté. Cette année, la liste comprend trois plages de France : Omaha Beach, la Plage de Pampelonne et, choix inattendu, le Cap d'Agde en Occitanie.

Le Cap d'Agde a été mis en avant pour sa caractéristique unique : « Surplombant la mer, ce village autonome offre tout, d'une plage de sable de 2 km à une marina, le tout sous le chaud soleil méditerranéen. La nudité y est légale et adoptée, rendant les activités quotidiennes comme faire du shopping ou dîner en extérieur des expériences de libération uniques. La communauté, un mélange de tous âges et types de corps, reflète la diversité de la vie normale, juste sans vêtements. Le Cap d'Agde ne concerne pas les standards de beauté ; il s'agit de profiter de la liberté et de la nature, offrant un espace rare où tout le monde peut se sentir exactement tel qu'il est. »

L'inclusion de tels joyaux, qui ne figurent généralement pas sur les listes traditionnelles et unidimensionnelles des « meilleures plages », a été rendue possible par des critères uniques. C'est la première sélection à jamais s'étendre et englober des critères divers tels que la valeur pour la communauté locale, la DEI, les offres de style de vie et l'importance culturelle. La liste met en avant non seulement des destinations offrant une beauté naturelle inégalée, mais aussi des destinations qui fournissent des modes de vie vibrants, des atmosphères inclusives, des liens communautaires profonds et un patrimoine culturel significatif.

La prestigieuse première place a été attribuée à Bora Bora, reconnue pour son image traditionnelle, parfaite pour une carte postale, avec ses sables dorés fins et ses eaux bleues claires. Juste derrière se trouvent la plage de Boulders en Afrique du Sud, connue pour ses colonies de pingouins, et la plage de Waikiki à Hawaï, célébrée pour sa beauté pittoresque et son héritage indigène.

La liste complète est disponible ici :

https://www.beachatlas.com/golden-beach-award-2024

L'infographie est disponible ici :

https://www.beachatlas.com/img/top-100-beaches-world-2024.png

Contact : [email protected]