CapaSystems dévoile CapaOne, une plateforme de gestion des terminaux unifiée basée sur le cloud et conçue pour étendre les fonctionnalités de Microsoft Intune

La plateforme européenne consolide les opérations sur les terminaux en une couche opérationnelle unique pour les équipes informatiques modernes

COPENHAGUE, Danemark, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- CapaSystems A/S, un leader européen de la gestion des terminaux et de l'innovation en matière de cybersécurité, disposant de plus de 30 ans d'expérience, a annoncé aujourd'hui le lancement de CapaOne (www.capaone.com), une plateforme de gestion des terminaux entièrement intégrée et native dans le cloud, conçue pour étendre et compléter Microsoft Intune.

Pensé pour répondre aux exigences européennes en matière de souveraineté des données et de conformité, CapaOne simplifie les opérations informatiques modernes en unifiant les correctifs, la gestion des pilotes, la gestion des vulnérabilités, la visibilité des actifs, la gestion des appareils mobiles et le contrôle des accès privilégiés au sein d'une plateforme unique et intuitive. En consolidant les capacités critiques des terminaux en une seule couche opérationnelle, CapaOne permet aux équipes informatiques de réduire la prolifération des outils, de renforcer la posture de sécurité et de réduire le coût total de possession tout en fournissant une informatique à l'échelle.

Martin Søndergaard, PDG de CapaSystems, déclare :

« La gestion des points d'accès est devenue la pierre angulaire de la cybersécurité moderne. Face à l'augmentation des cybermenaces et à la pression réglementaire croissante, les entreprises ont besoin d'une visibilité et d'un contrôle complets sur les personnes qui accèdent à leurs données. CapaOne est développé au Danemark et hébergé en Europe, ce qui permet aux entreprises internationales de s'assurer que leurs appareils, leurs données et leurs employés sont protégés par les cadres réglementaires européens tels que le RGPD et le NIS2. Conçu pour compléter les fonctionnalités de Microsoft Intune, CapaOne offre aux entreprises un avantage certain pour étendre leur stratégie Microsoft tout en réduisant la complexité et les risques. »

Depuis des décennies, la solution éprouvée sur site de CapaSystems, CapaInstaller, aide des milliers de professionnels de l'informatique à gérer les opérations globales des terminaux. CapaOne s'appuie sur ces 30 ans d'expérience pour proposer une expertise fiable en matière de terminaux dans une solution moderne, basée sur le cloud, conçue pour aider les organisations à opérer de manière sécurisée et efficace dans le paysage des menaces en constante évolution d'aujourd'hui.

La nouvelle identité de marque de CapaOne reflète son solide héritage tout en signalant la prochaine phase de croissance et d'innovation dans le domaine de la gestion des terminaux.

À propos de CapaOne

CapaOne est une plateforme SaaS basée sur le cloud conçue pour étendre et compléter Microsoft Intune, offrant aux équipes informatiques une manière plus intelligente de gérer les terminaux dans les environnements Microsoft, Android et Apple. En consolidant les opérations sur les terminaux dans une solution unique, CapaOne réduit le nombre d'outils, simplifie les opérations et diminue le coût total de possession. Conçu au Danemark et hébergé en Europe, CapaOne est entièrement aligné sur les normes européennes de protection des données et de conformité. CapaOne appartient à CapaSystems A/S, un leader européen de la gestion des terminaux et de l'innovation en matière de cybersécurité, fort de plus de 30 ans d'expérience. (www.capaone.com)

