Capital Dynamics s'associe à des professionnels reconnus de l'industrie du non coté pour lancer son activité en France

Grâce à cette présence locale, les investisseurs français auront accès à l'offre de capital-investissement et d'infrastructures d'énergies renouvelables de Capital Dynamics

ZOUG, Suisse, 6 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Capital Dynamics, société de gestion d'actifs mondiale indépendante, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son bureau à Paris, marquant ainsi son ancrage sur le marché français. Le bureau sera dirigé par deux professionnels reconnus du capital-investissement ayant une connaissance approfondie du marché et des investisseurs institutionnels et privés français à la recherche d'opportunités en secondaire, co-investissement et infrastructures d'énergies renouvelables. La stratégie de capital-investissement de Capital Dynamics se concentre sur les entreprises de taille moyenne qui participent à la croissance économique et à l'emploi. Avec sa plateforme d'investissement dans les infrastructures d'énergies renouvelables (solaire, éolien et stockage), Capital Dynamics contribue activement à la transition énergétique vers un futur à faible émission carbone et respectueux de l'environnement.

Le développement des activités Capital Dynamics en France sera conduit par Martine Sessin-Caracci et Jean-Yves Lagache, qui apportent chacun plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du capital-investissement, de la dette privée et de l'infrastructure. Martine Sessin-Caracci était précédemment responsable au sein d'Omnes des relations investisseurs, du marketing et de la communication depuis 15 ans. Jean-Yves Lagache a passé la plus grande partie de sa carrière chez Amundi, où il a dirigé l'activité fonds de fonds de capital investissement pendant 20 ans. Tous deux partagent l'engagement de Capital Dynamics pour l'intégration des principes d'investissement responsable dans les stratégies d'investissement et dans les pratiques de gestion interne de la société et plus généralement au sein de l'industrie. Martine Sessin-Caracci joue un rôle moteur au sein de Level 20, une association qui a pour ambition d'améliorer la mixité au sein de l'industrie européenne du capital-investissement. Jean-Yves Lagache a mis en place la démarche d'investissement responsable dans ses fonctions précédentes.

"Nous sommes convaincus qu'avec une forte présence locale qui s'inscrit dans le long terme nous pouvons offrir le meilleur service à nos investisseurs et partenaires. C'est une philosophie que nous appliquons avec succès pour nos clients depuis plus de trois décennies", a déclaré Martin Hahn, PDG de Capital Dynamics. "Nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux collègues, Martine et Jean-Yves, deux professionnels parmi les plus reconnus de l'industrie en France. Martine et Jean-Yves partagent nos convictions en matière d'ESG, des valeurs qui sont chères à nos investisseurs et partenaires et font partie intégrante de notre ADN."

Jean-Yves Lagache et Martine Sessin-Caracci ont ajouté : "Nous sommes ravis de rejoindre Capital Dynamics, un gérant d'actifs de premier plan réputé mondialement pour son excellence, ses capacités d'innovation et son engagement profondément ancré pour l'investissement responsable. Notre ambition est d'offrir aux investisseurs français la gamme reconnue de solutions d'investissement de Capital Dynamics et un service adapté à leurs attentes. Nous sommes très heureux de faire partie de la plateforme d'investissement mondiale de Capital Dynamics et d'établir une forte présence sur notre marché national".

À propos de Capital Dynamics

Capital Dynamics est une société de gestion d'actifs indépendante et mondiale qui se concentre sur le non coté, incluant le capital-investissement, la dette privée et les infrastructures d'énergies renouvelables. Capital Dynamics propose une gamme diversifiée d'offres sur mesure et de solutions personnalisées à une clientèle mondiale, notamment des compagnies d'assurance, des sociétés, des family offices, des fondations, des particuliers fortunés, des fonds de pension et des fonds souverains. La société gère et conseille plus de 17 milliards de dollars d'actifs[1]. Capital Dynamics se distingue par ses partenariats durables avec ses clients, sa culture entrepreneuriale qui attire les meilleurs talents et son engagement à proposer des solutions innovantes à ses clients.

L'origine de Capital Dynamics remonte à 1988, année de création au Royaume-Uni de l'entité précédente (Westport Private Equity). Le siège social a été établi à Zoug, en Suisse, en 1999. La société emploie environ 160 professionnels dans le monde entier et possède des bureaux à Paris, New York, Londres, Tokyo, Hong Kong, San Francisco, Munich, Milan, Birmingham, Dubaï et Séoul.

En 2020, Capital Dynamics a reçu la note la plus élevée (A+) des Principes pour l'investissement responsable soutenus par les Nations Unies pour (i) la stratégie et la gouvernance d'entreprise, (ii) la stratégie de capital-investissement et (iii) la stratégie d'infrastructure d'énergies renouvelables. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.capdyn.com

[1] Au 30 juin 2020.

