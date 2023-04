CapitaLand Investment acquiert six actifs multifamiliaux à Osaka, au Japon, pour son fonds privé régional core-plus, pour un montant de 141,4 millions de dollars singapouriens (105,9 millions de dollars américains)

Le CapitaLand Open End Real Estate Fund diversifie son portefeuille en entrant dans le secteur de l'immobilier collectif

SINGAPOUR, 7 avril 2023 /PRNewswire/ -- CapitaLand Investment Limited (CLI) a conclu un contrat d'achat à terme avec un promoteur résidentiel établi basé à Osaka pour acquérir six actifs multifamiliaux[1] dans le centre d'Osaka, au Japon, à un prix d'achat de 141,4 millions de dollars singapouriens (105,9 millions de dollars américains[2]) pour son fonds régional core-plus phare, CapitaLand Open End Real Estate Fund (COREF). Cette opération marque l'entrée de COREF dans le secteur des immeubles collectifs.

Mr Simon Treacy, CEO, Private Equity Real Estate, Real Assets, CLI

M. Tan Lai Seng, directeur général de CLI pour le Japon, a déclaré : « CLI a plus de 20 ans d'expérience au Japon, et nous sommes heureux de trouver et d'exécuter cette transaction hors marché pour COREF dans le secteur multifamilial très recherché du Japon, qui a vu un intérêt croissant de la part des investisseurs internationaux. Dans le cadre de sa stratégie thématique d'investissement dans le secteur multifamilial, le groupe a déployé à ce jour environ 1,1 milliard de dollars singapouriens au Japon dans 60 propriétés par le biais de ses différents véhicules d'investissement, tout en recyclant avec succès le capital des investisseurs. En incluant les six propriétés multifamiliales nouvellement acquises par COREF et les trois autres propriétés multifamiliales acquises par CapitaLand Ascott Trust, le fonds d'hébergement de CLI, qui seront achevées entre le 2e trimestre 2023 et 2024[3], les véhicules d'investissement de CLI détiendront un total de 30 propriétés multifamiliales réparties dans huit villes du Japon. Le secteur multifamilial dans les principales villes japonaises, en particulier Osaka et Tokyo, a fait preuve de résilience au cours de la dernière décennie, grâce à une demande robuste soutenue par la migration urbaine vers les villes. Le secteur multifamilial d'Osaka s'est bien comporté, même pendant la pandémie de COVID-19, comme en témoignent la croissance des loyers et les taux d'occupation élevés, supérieurs à 95 %. »

M. Simon Treacy, PDG du capital-investissement et l'immobilier, Actifs réels, chez CLI, a déclaré : « Nous continuons à nous appuyer sur les réalisations de la gestion de notre fonds privé avec l'acquisition d'un portefeuille d'actifs multifamiliaux de haute qualité à Osaka pour le compte de COREF. Le secteur multifamilial urbain du Japon est l'un des points positifs du marché immobilier de l'Asie-Pacifique, qui a connu une croissance régulière et a fait preuve de résilience à travers les cycles économiques. Depuis sa création en septembre 2021, COREF a investi de manière sélective au Japon, à Singapour et en Australie afin de réaliser une diversification géographique. Depuis 2022, CLI a lancé 11 nouveaux véhicules d'investissement privés et ajouté 17 nouveaux investisseurs à notre réseau mondial de partenaires en capital dans des conditions de marché volatiles, ce qui porte les capitaux propres levés à ce jour à plus de 4 milliards de dollars singapouriens. Sur cette lancée, nous continuerons à tirer parti de notre expertise sur le terrain et de notre expérience approfondie dans les pays où nous opérons. Nous restons concentrés sur la recherche d'opportunités attrayantes afin d'offrir des rendements de qualité à nos investisseurs tout en développant nos activités. »

CLI continue d'enrichir le portefeuille de COREF avec des actifs de qualité

Les six actifs multifamiliaux sont situés à proximité des quartiers commerciaux d'Umeda et de Namba, et à distance de marche des stations de métro les plus proches. Le portefeuille comprend 428 appartements haut de gamme d'une chambre à coucher avec des intérieurs conçus de manière attrayante et des spécifications de qualité ciblant les entreprises locataires et les couples à revenus moyens. Les immeubles seront achevés par phases entre mai 2023 et juin 2024 et bénéficieront du potentiel de croissance considérable de la ville d'Osaka, qui est en cours de revitalisation dans la perspective de l'Exposition universelle de 2025. Osaka est également l'une des principales villes candidates à l'ouverture du premier centre de villégiature intégré du Japon, qui devrait ouvrir ses portes d'ici 2030. Ces développements augmenteront l'attractivité de la ville et la taille de sa population active, ce qui entraînera une hausse de la demande d'appartements à louer.

Présence de CLI au Japon

CLI dispose d'un solide portefeuille productif de revenus au Japon. Elle possède quatre immeubles de bureaux à Tokyo et à Yokohama, ainsi que trois actifs logistiques dans le Grand Tokyo et à Osaka. Par l'intermédiaire de son unité d'hébergement The Ascott Limited, qu'elle détient à 100 %, et de son fonds d'hébergement CapitaLand Ascott Trust, CLI possède également un solide portefeuille de plus de 8 200 unités réparties dans plus de 50 résidences avec services, colocations, hôtels, immeubles multifamiliaux et logements pour étudiants[4] dans neuf villes.

À propos de CapitaLand Investment Limited ( www.capitalandinvest.com )

Basée à Singapour et cotée en bourse, CapitaLand Investment Limited (CLI) est une société de gestion d'investissements immobiliers mondiale de premier plan avec une forte présence en Asie. Au 31 mars 2022, CLI comptait près de 132 milliards d'actifs immobiliers sous gestion, et environ 88 milliards de fonds immobiliers sous gestion, qu'elle détient par l'intermédiaire de six fiducies de placement immobilier et fiducies commerciales cotées en bourse, ainsi que plus de 30 véhicules d'investissement privés en Asie-Pacifique, en Europe et aux États-Unis. Son portefeuille réunit différentes catégories d'actifs immobiliers, y compris les projets de commerce de détail, les bureaux, l'hébergement, les parcs d'affaires, les bâtiments industriels, la logistique et les centres de données.

CLI a pour objectif d'augmenter son fond sous gestion et ses revenus liés aux frais grâce à la gestion de fonds, à la gestion de l'hébergement et à l'ensemble de ses capacités d'exploitation, et de maintenir une gestion efficace du capital. En tant que branche de gestion des investissements du groupe CapitaLand, CLI a accès aux capacités de développement et aux opportunités d'investissement de la branche de développement de CapitaLand.

En tant qu'entreprise responsable, CLI place le développement durable au cœur de ses activités et s'est engagée à atteindre zéro émission nette d'ici 2050. CLI contribue au bien-être environnemental et social des communautés où elle opère, tout en offrant une valeur économique à long terme à ses parties prenantes.

[1] Au Japon, le terme « multifamilial » est également utilisé pour désigner les logements locatifs. [2] Taux de change : 1 $ US = 1,3356 $ S [3] Deux propriétés multifamiliales sont situées à Fukuoka et la troisième à Osaka. [4] À l'exclusion des six actifs multifamiliaux sous COREF.

