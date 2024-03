CapitaLand réussit à faire de la Banque centrale européenne le nouveau locataire principal de Gallileo

SINGAPOUR et FRANCFORT, Allemagne, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited (CICTML), gestionnaire de CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT ou le Trust) et CapitaLand Investment Limited (CLI), les copropriétaires de l'immeuble Gallileo à Francfort (conjointement « CapitaLand »), ont annoncé qu'ils avaient réussi à faire de la Banque centrale européenne (BCE), la banque centrale de la zone euro, le nouveau locataire principal de Gallileo. Gallileo est un immeuble à usage de bureaux de 38 étages de catégorie A situé dans le quartier des banques de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne.

La BCE a signé un contrat de location avec CapitaLand pour une durée de 10 ans. La BCE occupera près de 93 % de la surface locative nette totale du bâtiment. À partir du second semestre 2025, CapitaLand remettra progressivement la surface louée à la BCE après l'achèvement des initiatives d'amélioration des actifs (AEI) en cours dans le bâtiment.

Mr. Tony Tan, directeur général de CICTML, a déclaré : « Nous sommes ravis que la BCE ait choisi de louer Gallileo. Cet ajout au portefeuille de CICT, composé de locataires de grande qualité et réputés, renforce la stabilité des revenus du Trust. Le succès de la conclusion de ce bail témoigne également de nos efforts visant à transformer Gallileo en un projet commercial dynamique et en un point de repère financier et culturel durable qui profitera à Francfort et à ses habitants. Conçu comme un lieu de travail moderne de l'avenir, nous améliorons considérablement la valeur du bâtiment en rénovant son infrastructure et son aménagement interne afin de créer un environnement collaboratif et axé sur la communauté. Le nouveau Gallileo continuera à contribuer au dynamisme du centre-ville et à consolider la réputation internationale de Francfort. »

CapitaLand s'engage à créer des espaces de travail centrés sur les personnes qui répondent aux besoins évolutifs de ses locataires pour soutenir leurs activités commerciales. Ses solutions sur mesure pour les locataires comprennent un design et une technologie d'avant-garde pour créer un environnement de travail holistique. Depuis février 2024, CapitaLand a commencé des travaux de modernisation de Gallileo pour améliorer l'infrastructure existante du bâtiment. Les initiatives d'amélioration des actifs se dérouleront en trois phases, en mettant l'accent sur le respect des exigences du locataire en matière de construction. Des efforts supplémentaires seront entrepris pour améliorer les systèmes mécaniques, électriques et d'automatisation du bâtiment, afin de rendre Gallileo plus efficace sur le plan environnemental et opérationnel. CapitaLand investira environ 180 millions d'euros1 dans le cadre de ces initiatives. La durée prévue pour l'achèvement de ces initiatives d'amélioration des actifs est estimée à au moins 18 mois. En mettant en œuvre ces initiatives d'amélioration des actifs, l'objectif de CapitaLand est que Gallileo obtienne une note écologique minimale de LEED Gold, conformément à son plan directeur 2030 pour le développement durable.

CapitaLand devrait également conclure bientôt un contrat de location avec la ville de Francfort pour l'espace du sous-sol du Gallileo qui sera utilisé par le Théâtre anglais de Francfort. Avec la BCE et la ville de Francfort comme locataires, le taux d'occupation du bâtiment devrait dépasser 95 %.

À propos de Gallileo

Avec son design distinctif et son emplacement de premier plan sur la Gallusanlage, le Gallileo est un immeuble à usage de bureaux de 38 étages de catégorie A qui jouit d'une position stratégique pour accueillir des organisations de classe mondiale, ainsi que des commerces auxiliaires et un bâtiment patrimonial de 4 étages. Le Gallileo est l'un des principaux sites commerciaux et culturels de Francfort, en raison de son emplacement stratégique dans le quartier central des affaires de Francfort. La propriété bénéficie d'un excellent accès aux principaux centres de transport, notamment la station de métro Willy-Brandt-Platz, la gare centrale de Francfort et l'aéroport de Francfort-sur-le-Main. Gallileo a une superficie locative nette estimée à plus de 41 000 mètres carrés (441 000 pieds carrés).

CICT détient une participation de 94,9 % dans Gallileo, le reste étant détenu par CLI. La BCE devrait devenir l'un des 10 premiers locataires de CICT.

1 Le coût prévisionnel des initiatives d'amélioration des actifs est susceptible d'être ajusté en fonction de l'étendue finale des travaux.

À propos de CapitaLand Integrated Commercial Trust ( www.cict.com.sg )

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT) est le premier et le plus grand fonds d'investissement immobilier (REIT) coté à la Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) avec une capitalisation boursière de 13,7 milliards de dollars singapouriens au 31 décembre 2023. Elle a fait ses débuts à la SGX-ST sous le nom de CapitaLand Mall Trust en juillet 2002 et a été rebaptisée CICT en novembre 2020 à la suite de la fusion avec CapitaLand Commercial Trust.

CICT détient des actifs générateurs de revenus de qualité, principalement utilisés à des fins commerciales (y compris pour la vente au détail et/ou l'aménagement de bureaux), situés principalement à Singapour, et investit dans ces actifs. Le portefeuille de CICT, qui est le plus grand proxy de l'immobilier commercial de Singapour, comprend 21 propriétés à Singapour, deux propriétés à Francfort, en Allemagne, et trois propriétés à Sydney, en Australie, pour une valeur totale de 24,5 milliards de dollars singapouriens, sur la base des évaluations de ses participations proportionnelles dans le portefeuille au 31 décembre 2023.

CICT est géré par CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited, une filiale en propriété exclusive de CapitaLand Investment Limited, l'un des principaux gestionnaires mondiaux d'investissements immobiliers, fortement implanté en Asie.

À propos de CapitaLand Investment Limited ( www.capitalandinvest.com )

CapitaLand Investment Limited (CLI), dont le siège social est situé à Singapour et qui est cotée en bourse, est l'un des principaux gestionnaires mondiaux d'actifs immobiliers, fortement implanté en Asie. Au 31 décembre 2023, CLI comptait près de 134 milliards d'actifs sous gestion, et ainsi que près de 100 milliards de fonds sous gestion, qu'elle détient par l'intermédiaire de six fiducies de placement immobilier et fiducies commerciales cotées en bourse, ainsi que plus de 30 véhicules d'investissement privés en Asie-Pacifique, en Europe et aux États-Unis. Ses catégories d'actifs immobiliers diversifiés couvrent le commerce de détail, les bureaux, l'hébergement, les parcs d'affaires, l'industrie, la logistique, le self-stockage et les centres de données.

CLI a pour objectif d'augmenter son fonds sous gestion et ses revenus liés aux frais, grâce à la gestion de fonds, à la gestion de l'hébergement et à la gestion commerciale, et de maintenir une gestion efficace du capital. En tant que branche de gestion des investissements du groupe CapitaLand, CLI a accès aux capacités de développement et aux opportunités d'investissement de la branche de développement de CapitaLand.

En tant qu'entreprise responsable, CLI place le développement durable au cœur de ses activités et s'est engagée à atteindre zéro émission nette de carbone pour les portées 1 et 2 d'ici 2050. CLI contribue au bien-être environnemental et social des communautés où elle opère, tout en offrant une valeur économique à long terme à ses parties prenantes.

Publié conjointement par : CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited (Co. Regn. : 200106159R) et CapitaLand Investment Limited (Co. Regn. : 200308451M)

Avis importants

CapitaLand Integrated Commercial Trust

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Les performances et les résultats réels futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses. Des exemples représentatifs de ces facteurs comprennent (sans s'y limiter) les conditions générales du secteur et de l'économie, les tendances des taux d'intérêt, le coût et la disponibilité du capital, la disponibilité des biens immobiliers, la concurrence de la part d'autres projets ou sociétés, l'évolution des exigences des clients, l'évolution des niveaux prévus de taux d'occupation, les revenus locatifs des biens immobiliers, le recouvrement des charges, l'évolution des charges d'exploitation (y compris les salaires, les avantages sociaux et les coûts de formation des employés et les charges d'exploitation des biens immobiliers), l'évolution des politiques gouvernementales et publiques et la disponibilité permanente des financements pour les montants et les conditions nécessaires au soutien de l'activité future.

Nous vous conseillons de ne pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui sont fondées sur l'opinion actuelle de CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited, en tant que gestionnaire de CapitaLand Integrated Commercial Trust (« CICT », et du gestionnaire de CICT, le « Gestionnaire ») concernant les événements futurs. Aucune déclaration ou garantie expresse ou implicite n'est faite quant à l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse des informations ou des opinions contenues dans le présent communiqué de presse, et on ne devrait pas s'y fier. Ni le gestionnaire ni aucun de ses affiliés, conseillers ou représentants respectifs ne s'engage à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations prospectives, et aucun d'entre eux ne pourra être tenu responsable (par négligence ou autrement) de toute perte, quelle qu'elle soit, résultant directement ou indirectement de l'utilisation, de la confiance ou de la distribution de ce communiqué de presse ou de son contenu, ou de toute autre conséquence liée à ce communiqué de presse.

Les performances passées du CICT et du gestionnaire ne sont pas une indication des performances futures. La cotation des parts de CICT (les « parts ») à la Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) ne garantit pas la liquidité du marché. La valeur des parts et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les parts ne sont pas des obligations, des dépôts ou des garanties du gestionnaire et/ou de l'une de ses sociétés affiliées. Un investissement dans les parts est soumis à des risques d'investissement, y compris la perte possible du montant principal investi. Les investisseurs n'ont pas le droit de demander au gestionnaire de racheter ou d'acheter leurs parts tant que celles-ci sont cotées à la SGX-ST. Il est prévu que les détenteurs de parts ne puissent négocier leurs parts que par l'intermédiaire de la SGX-ST.

Le présent communiqué de presse est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une invitation ou une offre d'acquisition, d'achat ou de souscription des parts.

CapitaLand Investment Limited

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas et ne sont pas destinés à constituer une offre de produits d'investissement à des investisseurs ni une sollicitation d'investisseurs dans un territoire où une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée.

