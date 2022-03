Carbonplace et Climate Impact X collaborent pour révolutionner l'échange de crédits carbone

Les principaux acteurs du marché du carbone développent un projet pilote pour permettre un échange fiable, sécurisé et évolutif des crédits carbone.

LONDRES, 25 mars 2022 /PRNewswire/ -- Carbonplace, la nouvelle plateforme de règlement des crédits carbone, et la bourse et le marché mondial du carbone, Climate Impact X (CIX), se sont associés dans le cadre d'un projet pilote visant à réduire les obstacles auxquels se heurtent les organisations qui recherchent des crédits carbone de haute qualité sur le marché volontaire du carbone, tout en offrant aux clients une expérience transparente pour découvrir, comparer, acheter et retirer des crédits.

La demande mondiale de crédits carbone volontaires devant être multipliée par 15 d'ici 2030 et par 100 d'ici 2050, les marchés du carbone deviendront un moteur important de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Ce projet pilote vise à transformer le marché volontaire du carbone en instaurant l'accessibilité, la confiance et la transparence nécessaires pour se développer à grande échelle et maximiser l'impact climatique.

Le projet pilote établira le cadre technique, juridique et opérationnel pour l'exécution des transactions de crédits carbone via la plateforme du CIX, « Project Marketplace », une nouvelle plateforme numérique pour les entreprises et les fournisseurs de projets carbone lancée la semaine dernière, Carbonplace effectuant tous les règlements. Elle permettra à de nombreux nouveaux clients, notamment des entreprises et des institutions financières de toutes tailles, de faire progresser leurs stratégies climatiques, et d'acheter et d'échanger des crédits carbone pour financer des suppressions ou des réductions d'émissions à grande échelle qui ne seraient pas possibles autrement.

Cette collaboration rassemble les forces des deux nouveaux acteurs de premier plan du marché du carbone. La vaste clientèle de Carbonplace, sa technologie de règlement unique, son service de portefeuille pour enregistrer et stocker les crédits carbone volontaires, et les normes élevées établies par l'environnement réglementaire pour les banques seront combinés avec le marché de crédits de qualité garantie de CIX, donnant aux clients bancaires existants un accès élargi au marché du carbone. La solution de bout en bout qui en résulte réduira la complexité et augmentera l'accès, la confiance et la transparence.

CIX, une coentreprise avec DBS Bank, Singapore Exchange, Standard Chartered et Temasek, permet l'achat de crédits carbone de haute qualité directement auprès de projets spécifiques. Grâce à la surveillance par satellite et à l'apprentissage automatique, CIX garantit la transparence, l'intégrité et la qualité des crédits carbone, en veillant à ce que les projets soient évalués en fonction de leur potentiel de séquestration du carbone et de leurs avantages pour la biodiversité et les communautés locales.

Carbonplace est une plateforme de règlement qui fournira un registre de propriété et permettra un échange fiable, sécurisé et évolutif de crédits carbone certifiés. Lancée l'année dernière et devant être pleinement opérationnelle d'ici la fin 2022, cette fintech est développée par les géants bancaires BNP Paribas, CIBC, Itaú Unibanco, National Australia Bank, NatWest Group, Standard Chartered et UBS. Seuls les crédits carbone vérifiés selon des normes reconnues au niveau international seront traités sur sa plateforme.

Mikkel Larsen, PDG de CIX, a déclaré : « Les crédits carbone volontaires constituent une approche robuste et basée sur le marché pour financer des solutions d'atténuation des changements climatiques. Cependant, le taux de financement est encore très faible par rapport à ce qui est nécessaire pour maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés Celsius d'ici 2030. La collaboration entre Carbonplace et CIX, par le biais de Project Marketplace, permet d'accéder facilement à des crédits de qualité et à un système de règlement fondé sur la transparence et l'intégrité. C'est précisément le type d'accélérateur dont nous avons besoin pour développer le marché volontaire du carbone. »

Robert Begbie, PDG de NatWest Markets, a déclaré : « La collaboration avec CIX a l'opportunité de transformer le marché volontaire des crédits carbone. Grâce à Carbonplace, nous pouvons favoriser des échanges transparents et sécurisés, donner accès à des canaux de distribution mondiaux et, en raison des normes hautement réglementées du secteur bancaire, éliminer le besoin de recourir à de multiples intermédiaires, simplifier le processus pour les vendeurs de crédits carbone et aider les acheteurs à faire davantage confiance au processus. »

