Caroll adopte les solutions Openbravo OMS et POS pour accélérer sa stratégie retail omnicanale

Le retailer français du prêt-à-porter Caroll, qui compte 473 magasins dans neuf pays et une activité en ligne en croissance rapide, recherchait un système omnicanal de gestion des commandes qui aiderait à la transformation de ses magasins physiques, renforcerait son agilité opérationnelle et qui intégrerait mieux ses opérations en ligne.



Caroll faisait face à trois principaux challenges spécifiques. Premièrement, la société souhaitait réduire le nombre de commandes en ligne non servies à cause de ruptures de stock à l'entrepôt alors que ces marchandises étaient disponibles en magasins. Deuxièmement, il fallait mettre à disposition les stocks magasins pour servir ces commandes. Et enfin, elle désirait minimiser le nombre de lieux de prélèvement pour optimiser le nombre colis par client et réduire les coûts de prélèvement de chaque commande (préparation, expéditions,...).

Caroll a choisi Openbravo pour ses solutions OMS, POS et mobilité. Openbravo OMS permet d'accéder aux stocks magasins depuis une commande du site web ou en boutique. La solution prend en charge de nombreux scénarios de l'omnicanal, tels que le ship-to-store, le ship-from-store, le click & collect et les retours en boutique après un achat en ligne.

«Nous avions besoin d'atteindre le stock de nos magasins depuis le site web afin de combler les ruptures de stock à l'entrepôt et d'optimiser l'écoulement de stock en magasin. Le système OMS apporte du chiffre additionnel en magasin et est très bien accueilli par nos équipes retail.» dit Frédéric Mayette, DSI de Caroll.





Il ajoute : «Nous avons choisi Openbravo OMS parce que la solution répond à ces objectifs, de plus l'équipe d'Openbravo a pris le temps de comprendre nos besoins et a proposé une réponse claire aux défis auxquels nous sommes confrontés dans le secteur de la mode d'aujourd'hui. La collaboration entre nos équipes a permis de faire de ce projet un vrai succès dès le démarrage. Nous avons pu constater des résultats positifs immédiats.».





«La confiance que Caroll nous a accordée et les résultats constatés dès les premières semaines d'utilisation confirme que la plateforme omnicanale d'Openbravo, et en particulier les solutions Openbravo OMS et POS, permettent aux retailers de s'adapter facilement à la dynamique changeante du marché et de faire évoluer rapidement l'entreprise pour adopter une stratégie omnicanale», explique Christophe Dubuis, Directeur Commercial France et Europe du Nord chez Openbravo.

Concernant Caroll





Depuis plus de 50 ans, Caroll incarne un design élégant et moderne dans le prêt-à-porter féminin, apportant un look inspiré de la vie quotidienne des femmes. Des ateliers créatifs aux magasins, Caroll se réinvente en permanence pour proposer aux femmes une mode chic et désirable. Pour plus d'informations sur Caroll, veuillez visiter www.caroll.com.

Concernant Openbravo

Openbravo offre la plateforme omnicanale basée sur le cloud pour les chaînes de retail et de restaurants cherchant à accélérer l'innovation et l'exécution omnicanales. Sa technologie flexible permet d'atteindre une plus grande agilité et innovation, avec des coûts informatiques inférieurs, pour des expériences client différenciées et personnalisées sur tous les canaux, grâce à des capacités clés telles qu'un POS mobile, CRM & Clienteling, un système OMS, la gestion des prix et des remises, des stocks mobiles ou des connecteurs avec les principaux systèmes ERP, e-commerce ou plateformes de paiement pour une exécution omnicanale efficace de bout en bout. De grandes marques françaises telles que BUT, Decathlon, Groupe Rand, Zôdio font confiance à Openbravo qui compte aujourd'hui plus de 18 000 utilisateurs de back-office et 60 000 points de vente utilisant ses solutions.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Openbravo, visitez www.openbravo.com /fr .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/703504/Openbravo_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1307392/Caroll_Logo.jpg

Xavier Places, Marketing Director, +34 607 676 568, [email protected]

Liens connexes

https://www.openbravo.com



SOURCE Openbravo