Carrier annonce un accord pour la vente de Riello à Ariston Group

PALM BEACH GARDENS, Floride, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Carrier Global Corporation (NYSE : CARR), leader mondial des solutions intelligentes en matière de climat et d'énergie, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord définitif pour la vente de son activité Riello au groupe Ariston.

« Après avoir mené à bien un processus d'appel d'offres complet et concurrentiel, nous avons déterminé qu'Ariston Group est le propriétaire idéal pour guider la prochaine phase de croissance de Riello », a déclaré David Gitlin, président-directeur général de Carrier. « Riello est fier de ses antécédents et de ses équipes talentueuses et cet accord reflète notre gestion disciplinée du portefeuille alors que nous continuons à nous concentrer sur des solutions différenciées en matière de climat et d'énergie. Je suis très reconnaissant à nos équipes pour le travail exceptionnel qu'elles ont accompli au cours de ce processus. »

« Nous sommes honorés d'accueillir Riello au sein de notre organisation », a déclaré Paolo Merloni, président exécutif du groupe Ariston. « Les marques respectées de Riello, son expertise technique et ses positions solides sur ses principaux marchés en font une entreprise très complémentaire du groupe Ariston. Nous sommes déterminés à utiliser l'héritage de Riello pour offrir ensemble une valeur significative à toutes les parties prenantes. »

Carrier prévoit un produit brut de la transaction d'environ 430 millions de dollars et a l'intention d'utiliser le produit net pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le rachat d'actions, conformément à ses priorités en matière d'allocation de capital.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires et les processus de consultation du comité d'entreprise.

BofA Securities agit en tant que conseiller financier exclusif de Carrier, et Linklaters LLP en qualité de conseiller juridique externe.

À propos de Carrier

Carrier Global Corporation, leader mondial des solutions intelligentes de climatisation et d'énergie, s'engage à créer des innovations qui apportent confort, sécurité et durabilité. Grâce à des avancées de pointe dans le domaine des solutions climatiques telles que le contrôle de la température, la qualité de l'air et le transport, nous améliorons les conditions de vie, renforçons les industries essentielles et garantissons le transport en toute sécurité des denrées alimentaires, des médicaments vitaux et bien d'autres choses encore. Depuis l'invention de la climatisation moderne en 1902, nous agissons pour améliorer nos vies et le monde que nous partageons. Nous continuons à jouer un rôle de premier plan grâce à notre personnel de classe mondiale, ouvert à tous, qui place le client au centre de tout ce que nous faisons. Pour plus d'informations, consultez le site www.corporate.carrier.com ou suivez Carrier sur les réseaux sociaux à @Carrier .

Carrier. Pour le monde que nous partageons.

À propos du groupe Ariston

Le groupe Ariston (Bloomberg : ARIS IM) est un leader mondial dans le domaine du confort climatique et hydrique durable, coté sur Euronext Milan. En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros, avec plus de 10 000 employés, une présence directe dans 40 pays sur 5 continents, 29 sites de production et 28 centres de recherche et de développement. Le groupe démontre son engagement en faveur de la durabilité grâce à des solutions renouvelables et à haut rendement, notamment des pompes à chaleur pour le chauffage, des pompes à chaleur pour le chauffage de l'eau, des hybrides, la ventilation domestique, le traitement de l'air, des composants électriques et des systèmes solaires thermiques, tout en investissant continuellement dans l'innovation technologique, la numérisation et les solutions de connectivité avancées. Le groupe opère sous les marques stratégiques mondiales Ariston, Elco et Wolf, et sous des marques telles que Calorex, NTI, HTP, Atag, Brink, Chromagen, Racold, ainsi que Thermowatt et Ecoflam dans le domaine des composants et des brûleurs.

Mise en garde

Cette communication contient des déclarations qui, dans la mesure où elles ne sont pas des déclarations de faits historiques ou actuels, constituent des « énoncés prospectifs » en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs ont pour but de présenter les attentes ou les projets actuels de la direction concernant les performances opérationnelles et financières futures de Carrier, sur la base d'hypothèses actuellement considérées comme valables. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « croire »,« s'attendre à », « attentes », « plans », « stratégie », « perspectives », « estimer », « projet », « cible », « anticiper », « sera », « devrait », « voir », « orientation », « perspectives», « confiance », « scénario » et d'autres mots de signification similaire en relation avec une discussion sur les performances opérationnelles ou financières futures. Les énoncés prospectifs peuvent inclure, entre autres, des déclarations relatives à la vente de l'activité Riello de Carrier, à l'utilisation prévue du produit net de cette vente, aux stratégies ou aux transactions de Carrier, aux projets de Carrier concernant son endettement et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Pour de plus amples informations sur les facteurs d'identification susceptibles d'entraîner une variation matérielle des résultats réels par rapport aux énoncés prospectifs, voir les rapports de Carrier sur les formulaires 10-K, 10-Q et 8-K déposés ou fournis à la U.S. Securities and Exchange Commission (Commission américaine des valeurs mobilières et des changes) de temps à autre. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date de sa publication et Carrier n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de cette déclaration, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi en vigueur l'exige.

CARR-IR

Contact : Demandes de renseignements des médias

Rob Six

561-281-2362

[email protected]





Relations avec les investisseurs

Michael Rednor

561-365-2020

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/985365/Carrier_Logo.jpg