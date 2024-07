Cathay FHC, chef de file de la promotion des énergies renouvelables à Taïwan, participe au sommet sur l'investissement climatique organisé par la LSEG pendant la Semaine du climat à Londres

Les trois flèches de Cathay FHC pour la transition énergétique : investissement et financement dans les énergies renouvelables, collaboration innovante dans le domaine des énergies renouvelables, et exploitation des compétences de base pour innover en matière de services.

TAIPEI, 30 juin 2024 /PRNewswire/ -- La finance durable stimule la compétitivité de la transformation nette zéro. Hier (le 26), Lee Chang-Ken, président de Cathay Financial Holdings (Cathay FHC), a assisté en personne au « Climate Investment Summit » (sommet sur l'investissement climatique) à la Bourse de Londres (LSEG - London Stock Exchange), marquant ainsi sa deuxième année consécutive en tant que seul orateur taïwanais. S'appuyant sur le consensus « Transformation du système énergétique et abandon des combustibles fossiles » atteint lors de la 28e conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP28) en 2023, M. Lee a utilisé l'Asie comme exemple pour discuter des défis et des solutions en matière de promotion des énergies renouvelables, en faisant part des efforts intersectoriels et des résultats tangibles de Cathay FHC dans la mise en œuvre d'initiatives en matière d'énergies renouvelables. Cela démontre que le secteur financier taïwanais est parvenu à réaliser une transformation nette zéro à l'échelle mondiale.

Le sommet sur l'investissement climatique est une plateforme emblématique des solutions climatiques mondiales, qui se tient dans le centre financier historique de la LSEG. Cathay FHC est non seulement devenue la seule institution financière taïwanaise invitée à nouveau au sommet, mais elle a également servi de pont pour le dialogue sur la transition énergétique entre l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Il s'agit d'une reconnaissance internationale de l'engagement et des réalisations du secteur financier taïwanais en matière de transition énergétique. M. Lee a participé à la discussion du sommet sur les rendements renouvelables : L'analyse de rentabilité des technologies énergétiques matures (Renewable Returns: The Business Case for Mature Energy Technologies), qui explique comment Cathay FHC soutient le développement des industries à faibles émissions de carbone grâce à des capitaux et à des services financiers innovants. Cathay FHC a été reconnu pour la deuxième année consécutive comme un cas de meilleure pratique mondiale par l'« Investor Agenda » pour ses plans d'action des investisseurs en matière de climat (ICAP - Investor Climate Action Plans), ce qui en fait le seul propriétaire d'actifs sélectionné en Asie.

Au cours de la table ronde, M. Lee a mis en évidence les difficultés et les solutions pour promouvoir les énergies renouvelables en Asie du Sud-Est, a retracé l'histoire des efforts déployés par le gouvernement taïwanais pour promouvoir les énergies renouvelables et a évoqué le rôle de Cathay FHC en tant que pionnier dans ce domaine. Cathay FHC continue de diriger la mise en œuvre de l'essai, en aidant le marché à en comprendre la faisabilité. « Nous sommes également heureux de soutenir divers modèles innovants qui profiteront à l'avenir », souligne M. Lee. Il est à noter que l'Asie est la principale source de croissance de la demande mondiale d'électricité et qu'elle dépend encore largement des combustibles fossiles. Les gouvernements de l'Asie du Sud-Est devraient continuer à améliorer la stabilité des politiques et à renforcer les infrastructures, tout en faisant bon usage des outils financiers tels que les garanties ou les financements mixtes pour améliorer le coût du capital et les risques d'investissement sur les marchés émergents. Ils devraient également se pencher sur les questions de transition juste, telles que l'emploi de la main-d'œuvre, afin de garantir le succès de la transition énergétique.

Cathay FHC est la sixième institution financière d'Asie à fixer des objectifs validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi). Elle s'est engagée à réduire à zéro les émissions nettes de carbone de ses actifs financiers d'ici à 2050. Cathay FHC est également le premier membre taïwanais de l'industrie financière du RE100 et un pionnier du financement des énergies renouvelables à Taïwan. Dans les domaines de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et de l'innovation en matière d'énergies renouvelables, Cathay FHC continue de jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre d'essais, en aidant le marché à comprendre la faisabilité et en devenant un moteur essentiel de l'énergie renouvelable à Taïwan. En 2023, la consommation d'énergie renouvelable de Cathay FHC atteindra 17,95 millions de kWh et, à la fin de l'année 2023, le montant total des investissements et des financements à faible émission de carbone s'élèvera à 330,5 milliards de dollars NT (environ l'équivalent de 11,7 milliards de dollars américains).

En ce qui concerne la voie suivie par Cathay FHC pour promouvoir le développement des énergies renouvelables, M. Lee a exposé trois grandes stratégies. La première stratégie consiste à « améliorer les investissements et le financement dans le domaine des énergies renouvelables ». En 2023, le total des investissements et des financements de Cathay FHC dans les énergies renouvelables atteindra 63,3 milliards de dollars NT (environ 2 milliards de dollars US), avec une capacité d'installation solaire de 1 504 MW. Cathay United Bank a été la première à financer l'énergie solaire et l'énergie éolienne en mer à Taïwan ; Cathay Life Insurance est devenue la première compagnie d'assurance-vie de Taïwan à créer la société d'investissement dans les projets solaires « Cathay Power ». Récemment, cette entreprise a développé des énergies renouvelables sur des terres jugées impropres à l'agriculture par le ministère de l'agriculture, favorisant ainsi un scénario mutuellement bénéfique pour la revitalisation des terres et le développement des énergies renouvelables, tout en augmentant la production d'électricité pour répondre à la demande du marché.

Deuxièmement, Cathay FHC promeut une « collaboration innovante dans le domaine des énergies renouvelables ». M. Lee estime que l'accent mis par Cathay FHC sur la réussite des parties prenantes, les tentatives actives d'innovation collaborative et la recherche d'orientations appropriées pour identifier les réussites sont les raisons pour lesquelles Cathay FHC peut continuellement surmonter les défis et accélérer le développement des énergies renouvelables. Par exemple, Cathay Power a pour objectif de réfléchir systématiquement à l'agrivoltaïque, en créant un modèle d'agrivoltaïque normalisé, évolutif et durable. La collaboration avec le gouvernement pour lancer l'expérience agrivoltaïque « Agri-Light Project » à Dalin, Chiayi, est un plan innovant qui intègre le développement d'herbe de culture à la technologie photovoltaïque. Cette initiative aborde plusieurs questions : il devrait réduire la dépendance de Taïwan à l'égard des importations de fourrage et atténuer les risques d'instabilité de la chaîne d'approvisionnement internationale tout en évitant les répercussions négatives sur l'agriculture locale. En outre, le fumier de bétail peut être utilisé pour la production d'énergie à partir de biogaz, les résidus servant d'engrais organiques, ce qui favorise une agriculture équilibrée et circulaire à Taïwan.

Troisièmement, M. Lee a souligné qu'il est important de tirer parti des compétences de base pour innover en matière de services ». Face aux nombreux défis que le changement climatique pose aux entreprises, Cathay FHC recherche proactivement des solutions en s'appuyant sur ses compétences financières fondamentales pour offrir des services diversifiés et innovants, transformant ainsi les défis en opportunités. Par exemple, Cathay Securities a collaboré étroitement avec l'équipe blockchain du centre de données et de technologies numériques (DDT - Digital Data & Technology Center) de Cathay FHC pour développer un produit d'offre de jetons de sécurité (STO - Security Token Offering), le premier STO de Taïwan. L'émission consiste en un STO à 6 ans basée sur la dette et offrant un taux d'intérêt annuel de 3,5 %. Associé à un mécanisme d'achat préférentiel pour les machines électriques, le taux de rendement global des investissements augmente considérablement, ce qui aide les entreprises d'énergie verte à lever des fonds auprès d'investisseurs professionnels et renforce la confiance des investisseurs. Les petites et moyennes entreprises ont souvent du mal à acheter de l'énergie verte de manière indépendante. En tant que plus grand propriétaire d'immobilier commercial de Taïwan, Cathay Life consolide l'achat et la distribution d'énergie verte, ce qui permet à nos locataires de l'obtenir de manière plus efficace. Cette approche joue un rôle essentiel pour combler le fossé entre l'offre et la demande d'énergie renouvelable. En 2023, 18 entreprises ont reçu un total de 13,49 millions de kWh d'énergie verte.

M. Lee a ajouté que Cathay FHC s'engageait à collaborer avec des partenaires et des clients de différents secteurs afin d'explorer ensemble davantage de solutions en matière de climat. Le 3 juillet prochain, le Sommet Cathay de la finance durable et du changement climatique (Cathay Sustainable Finance and Climate Change Summit) se concentrera sur les solutions net-zéro et la finance durable. Ce sommet réunira d'éminents experts et des entreprises de premier plan dans le domaine du développement durable, dont Sam Kimmins, directeur pour l'énergie au Climate Group, qui partageront ensemble des perspectives d'avenir et des pratiques industrielles. L'événement vise à guider les entreprises taïwanaises dans l'accélération de l'action climatique et à mettre en valeur les réalisations industrielles et l'engagement de Taïwan en faveur d'objectifs nets zéro sur la scène mondiale.

