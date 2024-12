Cathay Financial Holdings accueille la table ronde des leaders mondiaux sur le climat de la COP29 : remue-méninges sur les solutions pour le financement de la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique

TAIPEI, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La 29e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP29) a débuté à Bakou, en Azerbaïdjan, et Cathay Financial Holdings (Cathay FHC) a organisé son deuxième événement parallèle consécutif, « Global Climate Leaders Roundtable » (La Table ronde des leaders mondiaux sur le climat). Cette table ronde a rassemblé plus de 20 organisations climatiques, entreprises et décideurs politiques de premier plan venus du monde entier pour engager des discussions multisectorielles et transfrontalières sur les défis et les solutions qui entourent le financement de la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique. Sous le thème « Challenges and Solutions of Climate Finance and Energy Transition » (Défis et solutions du financement de la lutte contre le changement climatique et de la transition énergétique), la table ronde a fourni une base cruciale pour stimuler la transformation et l'innovation grâce à la collaboration entre les secteurs public et privé.

Cathay Financial Holdings held the Climate Leaders Roundtable, a side event alongside the 29th United Nations Climate Change Conference (COP29). President, Chang-Ken Lee (4th from left, front row), delivered the opening speech, while Sophia Cheng, Chief Investment Officer (4th from right, front row), served as the moderator. Climate action experts from various countries gathered at the forum, emphasizing the urgency of accelerating energy system decarbonization, expanding renewable energy capacity, and promoting just transitions. Cathay FHC President, Chang-Ken Lee (left), believes that one of the most important issues at COP29 is how to effectively direct private capital into climate action, accelerating the climate transition and mitigating climate risks. On the right is Sophia Cheng, Chief Investment Officer of Cathay FHC.

Des représentants de Taïwan, d'Asie et d'Europe y ont participé, notamment World Climate Foundation, qui relie plus de 80 000 acteurs des secteurs public et privé dans le monde entier et s'associe à Cathay FHC ; Climate Bonds Initiative, qui élabore des normes mondiales en matière d'obligations climatiques et de mécanismes de certification ; Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), qui gère 32 000 milliards de dollars dans 11 pays ; l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui compte 28 pays membres ; Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), la plus grande institution financière du Japon ; la Fondation Temasek de Singapour ; et divers représentants des secteurs public et privé de Taïwan, dont Central Weather Administration, ICDF (International Cooperation and Development Fund) et Experiment Forest de l'Université nationale de Taïwan.

Face à la montée des risques climatiques et à l'avancement du bilan de l'action mondiale pour le climat, la table ronde a souligné la nécessité urgente de décarboniser les systèmes énergétiques, d'accroître les énergies renouvelables et de faire progresser les transitions justes. Le président de Cathay FHC, Chang-Ken Lee, a souligné : « La COP29 est souvent appelée la ‹ COP › de la finance » et l'un de ses principaux thèmes est la manière de canaliser efficacement les capitaux privés vers l'action climatique, l'accélération de la transition climatique et l'atténuation des risques liés au climat. » Il a noté que les efforts collectifs du secteur financier peuvent traduire des objectifs visionnaires en solutions climatiques réalisables, la collaboration et l'innovation étant essentielles pour débloquer le changement systémique.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les investissements mondiaux dans le domaine de l'énergie devraient dépasser le montant sans précédent de 3 000 milliards de dollars américains en 2024. Toutefois, pour atteindre les objectifs de triplement de la capacité des énergies renouvelables et de doublement de l'efficacité énergétique d'ici à 2030, il faudra augmenter considérablement les investissements. Anjali Viswamohanan, directrice des politiques chez AIGCC, a discuté du rôle croissant de l'Asie en tant que point chaud de l'investissement climatique, remarquant que l'obligation fiduciaire, les changements réglementaires et la demande des clients sont des moteurs clés, tandis que l'incertitude réglementaire et l'absence d'un cadre clair de carbone net zéro restent des défis. Luca Lo Re, analyste de l'AIE pour l'énergie et le climat, a présenté la Feuille de route du G20 sur l'investissement dans les énergies propres pour les pays en développement, soulignant que les flux financiers doivent être multipliés par six pour répondre à la demande d'énergie et pour parvenir à une consommation nette nulle d'ici à 2050. En outre, Sean Kidney, PDG de Climate Bonds Initiative, a souligné que les normes en matière d'obligations vertes fondées sur des données scientifiques sont essentielles pour augmenter le financement climatique, car les processus normalisés peuvent réduire les risques d'investissement et accélérer les progrès. Tomo Ishikawa, Chief Regulatory Engagement Officer chez MUFG, a discuté des défis posés par les coûts énormes liés à la tentative de décarbonisation des secteurs difficiles à réduire et a suggéré d'utiliser des modèles de financement normalisés et des modèles de financement mixte pour simplifier les processus d'investissement climatique.

Des experts de l'action climatique ont également exploré le rôle vital des solutions basées sur la nature dans la lutte contre le changement climatique. Shruthi Kumar, directrice adjointe de la Fondation Temasek, a expliqué comment le financement bancaire a été appliqué à un projet de plantation durable d'huile de palme en Indonésie, qui atténue les risques de déforestation, tout en bénéficiant à la fois aux banques et aux agriculteurs. Kuo-Chen Lu, directeur adjoint de l'Administration météorologique centrale de Taïwan, a souligné le rôle clé de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'alerte précoce aux catastrophes naturelles pour les coulées de boue et les tremblements de terre, mettant en évidence l'importance de la technologie dans l'amélioration de la résilience climatique. Ming-Jer Tsai, directeur de la Station expérimentale forestière de l'Université nationale de Taïwan, a proposé des méthodes innovantes pour quantifier les gains de biodiversité grâce aux crédits biocarbone, fournissant ainsi un nouvel outil scientifique pour les efforts de conservation.

Sophia Cheng, directrice des investissements de Cathay FHC, a réaffirmé l'engagement de la société à promouvoir le financement de la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique. Elle a souligné le rôle central de Cathay dans le financement des projets d'énergie renouvelable et des produits financiers axés sur le développement durable à Taïwan, avec plus de 50 milliards de dollars américains consacrés au financement durable d'ici à 2023. Elle a déclaré : « Face à des défis apparemment insurmontables, nous pouvons transformer l'impossible en possible grâce à l'innovation et à la collaboration. » Lors de ce rassemblement des leaders mondiaux en matière de climat, Mme Cheng a souligné une fois de plus que la coopération permet de réaliser une transformation systémique et d'assurer un avenir durable à l'ensemble de l'humanité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2582926/Cathay_Financial_Holdings_held_Climate_Leaders_Roundtable_a_side_event.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2582927/Climate_action_experts_countries_gathered_forum_emphasizing_urgency_accelerating_energy.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2582928/Cathay_FHC_President_Chang_Ken_Lee__left__believes_important_issues_COP29.jpg