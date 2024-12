Cathay Financial Holdings appelle à la mobilisation du financement climatique pour stimuler la révolution industrielle climatique

TAIPEI, 14 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 29e sommet de l'ONU sur le changement climatique (COP29) s'est achevé sur un consensus en Azerbaïdjan, au cours duquel le président de Cathay Financial Holdings (Cathay FHC), Chang-Ken Lee, a dirigé la délégation de l'entreprise, dans l'optique de plaider en faveur de la mobilisation du financement climatique. En tant qu'orateur d'ouverture du « World Climate Summit (WCS) », un événement clé en marge de la COP29, Lee a prononcé un discours intitulé « Driving Systemic Change for Climate and Nature Solutions ». Ses idées visionnaires et complètes ont suscité un vif intérêt de la part des différents publics mondiaux.

President Lee emphasized the need for a "Climate Industrial Revolution" and a "Nature Industrial Revolution" to achieve net-zero transformation. These revolutions, he stressed, are essential for driving structural and systemic changes across energy, the circular economy, nature-based solutions, and technological applications. Concluding his speech with a touch of humor, Lee referenced a popular Taiwanese saying: "Money doesn’t disappear; it just turns into something you like." He remarked, "Every dollar invested in climate solutions transforms into a better, more sustainable future." Lee urged businesses and financial institutions to accelerate their efforts, stressing that global unity is critical to creating a lasting and profound impact on sustainability.

Dans ses remarques, Lee a souligné les défis sans précédent posés par le changement climatique et la perte de biodiversité, en insistant sur la nécessité urgente d'une transformation systémique. Traçant un parallèle avec les impacts transformateurs de la machine à vapeur de la première révolution industrielle et les avancées numériques de la quatrième révolution industrielle, Lee a appelé à une « révolution industrielle du climat » et à une « révolution industrielle de la nature » pour stimuler la transformation structurelle et systémique dans les domaines de l'énergie, de l'économie circulaire, des solutions fondées sur la nature et de l'innovation technologique.

Il a reconnu que de telles transformations auront inévitablement un impact sur les structures économiques existantes et sur l'équité sociale, ce qui fait de la mise en place de mécanismes de transition équitables une tâche essentielle. Lee s'est dit optimiste quant au fait que la collaboration et le dialogue avec les dirigeants mondiaux permettraient d'accélérer le développement de solutions de financement du climat à Taïwan, en Asie et dans l'ensemble de la communauté internationale.

Lee a noté que la « finance » est devenue de plus en plus centrale dans les discussions de la COP, la COP29 ayant été surnommée la « COP de la finance ». Cela souligne le rôle essentiel des mécanismes financiers dans la réalisation des objectifs climatiques. Il a souligné que l'intérêt croissant du secteur financier pour le soutien aux projets de résilience climatique dépend de l'intégration des ressources intersectorielles et de l'exploitation de diverses approches de financement. Il est essentiel d'aligner efficacement les ressources sur des projets spécifiques en fonction des différents profils de risque et des besoins en capitaux pour que les solutions de financement du climat soient à la fois réalisables et évolutives.

Lee a souligné qu'au-delà d'une allocation appropriée des ressources, des modèles et des outils financiers innovants peuvent permettre de débloquer des financements adéquats. Il a souligné les progrès prometteurs de mécanismes tels que le financement mixte, le financement de la transition, l'investissement d'impact et les obligations de paiement pour le succès. En adoptant ces innovations, les institutions financières peuvent mieux évaluer les risques et canaliser des ressources importantes vers une transformation durable.

Lee a également rappelé l'engagement, depuis une décennie, de Cathay FHC en faveur du financement climatique. Avec plus de 400 milliards USD (environ 12 000 milliards TWD) d'actifs sous gestion et une clientèle représentant 63 % de la population taïwanaise, Cathay FHC a été le fer de lance d'initiatives telles que le financement à faible émission de carbone, la sensibilisation internationale et le développement de produits et de services axés sur le développement durable.

En 2011 et 2016, par exemple, Cathay FHC a financé les premiers projets taïwanais d'énergie solaire et d'énergie éolienne en mer, faisant ainsi progresser le développement des énergies renouvelables. L'entreprise a lancé le premier fonds d'investissement privé de Taïwan axé sur le développement durable et s'est engagée à utiliser 100 % d'énergies renouvelables dans toutes ses activités mondiales d'ici à 2050, conformément à son objectif zéro émissions nette. D'ici à 2023, Cathay FHC s'est engagée à consacrer plus de 50 milliards USD (1 600 milliards TWD) au financement durable, dont plus de 10,3 milliards USD (330,5 milliards TWD) à des investissements à faible émission de carbone.

Pour conclure, Lee a fait référence avec humour à un dicton taïwanais populaire : « L'argent ne disparaît pas ; il se transforme simplement en quelque chose que vous aimez ». Il a fait remarquer que « chaque dollar investi dans les solutions climatiques se transforme en un avenir meilleur et plus durable ». M. Lee a appelé les entreprises et les institutions financières à prendre des mesures audacieuses et immédiates, soulignant que l'unité mondiale est cruciale pour obtenir un impact durable sur le développement durable.

Depuis 2021, Cathay FHC travaille au côté de la Fondation mondiale pour le climat (WCF) pour participer à des événements clés de la COP, notamment en accueillant des retransmissions en direct de la COP27 en Égypte et en devenant la première entreprise taïwanaise à servir de partenaire stratégique mondial pour la WCF en 2023. Lee a représenté le secteur financier taïwanais lors de forums mondiaux de premier plan, notamment lors du sommet mondial sur le climat COP28 à Dubaï, mettant en avant les contributions innovantes de Taïwan au financement du climat.

Cathay FHC continue d'être reconnu internationalement pour son leadership en matière de développement durable. En participant activement à des initiatives mondiales telles que l'Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), Climate Action 100+, RE100 et Nature Action 100, Cathay FHC a consolidé sa réputation de leader dans le domaine de la finance durable. Au niveau national, la société a organisé le « Cathay Sustainable Finance and Climate Change Summit » en collaboration avec la Bourse de Taïwan, avec la participation d'entreprises qui représentent 82 % de la capitalisation boursière de Taïwan et 54 % des émissions de carbone des sociétés cotées en bourse. Cathay FHC reste déterminé à faire avancer l'industrie et la société vers le développement durable, consolidant ainsi son rôle de pionnier du financement climatique à Taïwan.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2580543/Cathay_Financial_Holdings_President_Chang_Ken_Lee_delivered_opening_speech_titled.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2580544/President_Lee_emphasized_a_Climate_Industrial_Revolution_a_Nature_Industrial.jpg