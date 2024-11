Cathay Financial Holdings promeut le leadership en financement climatique lors de la COP29, en soutenant les partenariats public-privé et la transition vers une Asie à faible émission de carbone

TAIPEI, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Cathay Financial Holdings (Cathay FHC) a participé activement à la 29e Conférence des Nations unies sur le climat (COP29), s'alignant sur les efforts mondiaux pour relever les défis climatiques urgents. Seule institution financière taïwanaise à accueillir une conférence dans la zone bleue de la COP29, Cathay a coorganisé l'Asia Finance Event avec la World Climate Foundation (WCF). C'est la quatrième année consécutive que Cathay FHC participe à la COP. La société tire parti de cette plateforme pour nouer le dialogue avec des acteurs mondiaux issus des gouvernements, de l'industrie et du monde universitaire, en présentant les perspectives de l'Asie sur le financement du climat et en amplifiant l'influence de Cathay FHC dans l'action internationale en faveur du climat.

Cathay Financial Holdings and the World Climate Foundation jointly hosted the Blue Zone side event, "Asia Finance Event," aiming to enhance public-private collaboration and establish a robust development environment for Asia's low-carbon transition. Cathay Financial Holdings President Chang-Ken Lee delivered the opening remarks. Cathay Financial Holdings advanced to the COP29 Blue Zone, seeking to strengthen public-private partnerships to foster a stable environment for Asia's low-carbon transition. Speaking on the international stage, Cathay Financial Holdings Chief Investment Officer Sophia Cheng stated at the COP29 Blue Zone "Asia Finance Event" that achieving a net-zero transition requires effective financial models for public-private collaboration, which can both mitigate risks and accelerate the transition process.

L'événement Asia Finance Event a mis l'accent sur le rôle essentiel du financement de la lutte contre le changement climatique dans le cadre d'une transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone. Le thème « Catalyser le financement de la lutte contre le changement climatique par le biais de partenariats public-privé : perspectives d'Asie », l'événement visait à renforcer la collaboration entre les secteurs public et privé afin de créer un environnement propice à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone en Asie.

L'événement a débuté par les remarques de Chang-Ken Lee, président de Cathay FHC, suivies d'une présentation de Sophia Cheng, Chief Investment Officer de Cathay Financial Holdings. Cheng a animé l'événement en invitant quatre panélistes qui ont apporté un éclairage approfondi. Les panélistes étaient Anjali Viswamohanan, directrice de l'Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) ; Filipe B. Oliveira, conseiller principal de Sustainable Energy for All (SEforALL) ; Hiro Mizuno, ancien directeur des investissements du Fonds d'investissement du gouvernement japonais (GPIF) ; et Laila Nordine, directrice principale de la finance durable à la Société financière internationale (SFI). Ensemble, ils ont discuté des stratégies et des facteurs clés de succès pour accélérer la croissance du financement climatique, en se concentrant sur les partenariats public-privé pour les secteurs asiatiques difficiles à décarboner, tels que le ciment, l'acier, les produits chimiques et les transports, ainsi que sur la transition vers un secteur énergétique à faible émission de carbone. Les discussions ont souligné la nécessité de trouver des solutions et des partenariats innovants pour garantir le financement nécessaire à une transition réussie.

Dans son discours d'ouverture, M. Lee a déclaré : « Cet événement offre une plateforme pour explorer de nouveaux outils d'investissement et modèles financiers susceptibles de multiplier le financement de la lutte contre le changement climatique. Forts d'une expérience approfondie en matière de financement climatique et de partenariats public-privé, les intervenants et candidats partagent leurs précieuses connaissances. Leur expertise enrichira sans aucun doute notre discussion et inspirera des solutions concrètes pour promouvoir le financement climatique en Asie et au-delà ».

Jens Nielsen, fondateur et CEO de la WCF, a salué Cathay FHC comme un modèle de leadership en matière de durabilité et d'action climatique. Revenant sur les quatre années de leur partenariat, il a salué l'engagement de Cathay FHC en faveur d'actions audacieuses, de solutions innovantes et d'un dévouement indéfectible en faveur de la finance durable, déclarant : « Cathay FHC a non seulement fait progresser ses propres pratiques en matière de développement durable, mais a également établi une référence dans le secteur financier asiatique ».

Cheng a souligné les défis auxquels l'Asie est confrontée dans le cadre de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, en précisant que plus de 70 % de la croissance de la demande mondiale d'électricité est concentrée en Asie, qui devrait consommer la moitié de l'électricité mondiale d'ici à 2025. Les secteurs à fortes émissions de carbone représentent plus de 40 % du PIB et de l'emploi en Asie, ce qui crée des risques importants en matière de transition verte et juste. Elle a souligné la nécessité d'un écosystème solide de financement climatique pour garantir que les actions de transition soient finançables et investissables, en soulignant que, puisque le financement climatique en Asie dépend largement des fonds publics, des partenariats public-privé efficaces sont essentiels pour atteindre l'objectif de financement du climat mondial de 9 000 milliards de dollars par an d'ici à 2030.

Le groupe d'experts a abordé la transition vers une économie à faibles émissions de carbone en Asie sous trois angles principaux. Tout d'abord, pour ce qui est de surmonter les obstacles aux partenariats public-privé, Mizuno a souligné que le financement mixte comprend des modèles complexes et chronophages qui dissuadent les investisseurs. Il a noté que la normalisation des procédures et des modèles, ainsi que l'implication d'experts locaux, pourraient permettre de gagner du temps et d'améliorer l'engagement des investisseurs. M. Oliveira a attiré l'attention sur les incohérences du marché du carbone, malgré les engagements zéro émission nette pris par les entreprises. Il a suggéré que des normes unifiées pour l'échange de droits d'émission de carbone pourraient favoriser un plus grand engagement des entreprises et accélérer le financement de la lutte contre le changement climatique.

Deuxièmement, en ce qui concerne la transition énergétique et les secteurs difficiles à décarboner en Asie, M. Viswamohanan a souligné l'importance d'objectifs et de calendriers clairement définis par les gouvernements, ainsi que de voies de transition adaptées à chaque secteur. Nordine a ajouté qu'une transition juste nécessite des garanties sociales pour équilibrer les intérêts et minimiser les sacrifices, tandis que Mizuno a plaidé pour que les institutions financières, en dehors de l'engagement avec les clients et les bénéficiaires d'investissements, travaillent en étroite collaboration avec les décideurs politiques afin d'établir des voies de transition claires.

Troisièmement, en ce qui concerne le financement de la lutte contre le changement climatique par le biais de partenariats public-privé, Nordine a appelé à aligner les efforts de financement afin d'éviter de continuer à subventionner ou à investir dans des industries à fortes émissions tout en soutenant l'énergie verte. M. Cheng a conclu que les plateformes multipartites de financement de la lutte contre le changement climatique sont essentielles pour partager l'expertise et favoriser des projets concrets entre les gouvernements et les secteurs privés, afin de susciter un changement systémique. Mizuno s'est fait l'écho de ces propos, soulignant que si les actions durables sont coûteuses, le coût de l'inaction est bien plus élevé, et a salué le leadership de Cathay FHC en matière de financement de la lutte contre le changement climatique.

Cathay FHC travaille de longue date en faveur de la finance durable en adhérant au programme RE100, en se fixant des objectifs de réduction des émissions de carbone alignés sur ceux de la SBTi et en renforçant ses investissements à faible émission de carbone. En 2024, Cathay a rejoint AVPN et est le sponsor principal de l'initiative Asia's Clean Energy Transition lancée par AVPN pour favoriser des transitions énergétiques justes et équitables dans toute la région Asie-Pacifique.

