CEBINA identifie un vaporisateur nasal antihistaminique courant comme potentielle approche anti-COVID-19

VIENNE, 9 juillet 2020 /PRNewswire/ -- CEBINA GmbH, une société de biotechnologie autrichienne, annonce les résultats positifs de son projet de repositionnement de médicaments contre le COVID-19, avec l'identification de médicaments approuvés couramment utilisés dotés d'une activité contre l'infection par le SARS-CoV-2 dans le cadre de tests in vitro. L'un de ces médicaments, l'azélastine, un antihistaminique actuellement disponible sous forme de vaporisateur nasal, a été identifié comme potentielle approche anti-COVID-19 topique préventive ou post-exposition.

CEBINA, en collaboration avec le professeur Robert Konrat, biologiste structurel de renom (Université de Vienne, Autriche), a appliqué une approche informatique intégrant plusieurs outils logiciels et une nouvelle analyse des voies biologiques, afin d'identifier de potentiels médicaments anti-COVID-19. Cette approche a été complétée par des tests d'infection virale in vitro par le SARS-CoV-2 réalisés en collaboration avec le professeur Ferenc Jakab, directeur du laboratoire BSL-4 au centre de recherche Szentágothai de l'université de Pécs, en Hongrie. Les résultats montrent que cinq médicaments génériques possèdent une activité anti-SARS-CoV-2. L'azélastine, le plus puissant parmi les médicaments identifiés, est disponible en tant que produit à usage topique et ne présente que de modestes effets secondaires. Les autres médicaments identifiés sont couramment utilisés dans le cadre du traitement de l'hypertension : le telmisartan, le métoprolol, le losartan et l'amiloride.

« Alors que le nombre de cas de COVID-19 continue de croître, l'identification de l'azélastine présente une solution préventive et/ou post-exposition extrêmement prometteuse contre le COVID-19, étant donné en particulier que ce médicament est largement disponible sous forme de pulvérisateur nasal et peut agir directement sur le site initial de l'infection virale », a déclaré le docteur Eszter Nagy, PhD, PDG et fondateur de CEBINA. « Nous nous efforçons de confirmer nos conclusions dans le cadre d'une étude clinique, en particulier l'observation selon laquelle un dosage considérablement plus faible pourrait s'avérer efficace. Un dosage inférieur devrait en effet réduire les effets secondaires connus, qui ne sont pas significatifs bien que potentiellement désagréables et pourraient varier entre les indications contre le COVID-19 et les indications anti-allergiques. »

« Nous sommes ravis de constater que notre approche in-silico a conduit à l'identification de médicaments existants et facilement disponibles qui ont démontré une activité anti-SARS-CoV-2, car ces découvertes peuvent avoir un effet bénéfique immédiat dans la lutte contre le COVID-19 », a commenté le professeur Robert Konrat.

CEBINA a déposé une demande de protection par brevet pour ses découvertes et publiera sous peu les données scientifiques.

CEBINA est en discussion avec Sigmapharm Arzneimittel GmbH, une société autrichienne très expérimentée dans la fabrication de pulvérisateurs nasaux, avec des capacités de production significatives et facilement disponibles, pour le développement et la production d'un produit à base d'azélastine. Afin d'accélérer l'accès à cette approche anti-COVID-19 avec une large disponibilité adaptée aux besoins mondiaux, CEBINA est ouverte aux financements par des tiers et cherchera des partenaires de licence pour une distribution mondiale afin de pénétrer le marché dans un avenir proche.

À PROPOS DE CEBINA

CEBINA GmbH – Central European Biotech Incubator and Accelerator (http://www.cebina.eu/) est une société autrichienne qui offre les capacités de recherche, de développement, de financement et de gestion de son équipe aux entreprises biotechnologiques à un stade précoce et intermédiaire, tout en poursuivant ses propres projets de développement, en particulier dans le domaine des maladies infectieuses. CEBINA a récemment annoncé le lancement de plusieurs projets de recherche visant à lutter contre la pandémie de COVID-19.

