Célébration de l'anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France avec les spiritueux Yanghe

PARIS, 5 février 2024 /PRNewswire/ -- Le 31 janvier, le concert célébrant le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine et le début de l'Année franco-chinoise du tourisme culturel 2024 a eu lieu à l'Opéra Royal du Château de Versailles, en France. Au cours de l'événement, Yanghe a lancé un coffret cadeau spécial du Yanghe Spirit Classic avec le Dream Blue M6+ pour célébrer les 60 ans de relations bilatérales. Yanghe a joué une symphonie de beauté avec des notes d'alcool, faisant retentir une mélodie de paix et d'unité. Tout en présentant les échanges mutuels entre les cultures chinoise et française, il a présenté au public mondial un gala d'alcool et d'art.

Yanghe

Le concert a mis en avant l'interaction harmonieuse de la musique populaire chinoise et de la symphonie française, y compris avec des pièces comme l'ouverture de Carmen. Le public a également apprécié le concerto pour pipa de Zhao Cong, « Apsara de la Route de la Soie ». Cette présentation a mis en valeur le charme fascinant de l'intégration des cultures chinoise et occidentale, en faisant découvrir au monde l'excellence de la culture chinoise.

L'édition spéciale du Dream Blue M6+ lancée par Yanghe à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France a marqué une étape importante dans la stratégie d'internationalisation de l'entreprise. Le coffret cadeau, conçu pour la série d'événements de l'Année franco-chinoise du tourisme culturel 2024, sera notamment utilisé pour les réceptions. Illustrant l'importance du cadre et de l'étape historique dans les relations diplomatiques entre la Chine et la France, la conception du coffret cadeau s'appuie sur les images symboliques du dragon chinois et du coq gaulois français, représentant le bon augure d'une « harmonie entre le dragon et le phénix ». Avec un logo dédié au 60e anniversaire et la fusion des deux nations à travers la conception, Yanghe a montré sa responsabilité et son engagement en tant que marque chinoise, transmettant ses sincères bénédictions pour l'amitié entre les deux pays.

En tant que représentant exceptionnel des spiritueux chinois, Yanghe a mis en place un réseau de marketing mondial il y a plusieurs années. Il a été l'un des premiers de l'industrie à promouvoir sa marque à l'échelle mondiale et à s'engager dans la publicité culturelle. Depuis 2013, date à laquelle la Chine a proposé l'Initiative de la Ceinture et la Route, Yanghe s'est lancé dans un magnifique parcours culturel. À ce jour, les parfums des spiritueux de Yanghe ont atteint 63 pays et régions sur six continents, faisant ainsi partie de la vie des gens dans le monde entier.