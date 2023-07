Les activités de Yanghe à Paris déclenchent un engouement pour le baijiu chinois

PARIS, 14 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Début juillet, Yanghe, représentant typique de la culture chinoise du baijiu, a participé à une série d'activités à Paris, attirant l'attention des Français sur la culture chinoise du baijiu.

"Discover the Capital of Baijiu" Photography Exhibition (PRNewsfoto/Yanghe Distillery)

Le 3 juillet, Zhang Liandong, président de Yanghe, et son entourage ont été invités à visiter le siège de l'UNESCO, première étape du voyage culturel de Yanghe intitulé « Un rêve qui relie le monde » en Europe. M. Zhang estime que le patrimoine culturel immatériel est un lien d'apprentissage mutuel entre les civilisations et, à l'instar du thé chinois qui a été ajouté à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, le patrimoine culturel du baijiu chinois s'impose également parmi d'autres.

Le 4 juillet, l'inauguration de l'exposition photographique « Découvrez la capitale du baijiu » en France et la réception thématique « Yanghe rêve bleu, un rêve qui relie le monde » ont eu lieu à l'Oriental à Paris. Le site a présenté un total de 50 magnifiques photos prises par des photographes internationaux à Suqian, la « capitale chinoise du baijiu », où se trouve Yanghe. Éric Gaudet, chroniqueur français, a déclaré que le sol humide de Suqian réunit les conditions nécessaires à la fabrication d'une liqueur fabuleuse.

La liqueur de Yanghe est un don des zones humides. Yanghe Distillery est située au point de rencontre du Grand Canal qui va de Pékin à Hangzhou, de la rivière Huaihe, de l'ancien fleuve Jaune, du lac Hongze, du lac Luoma et des zones humides du lac Hongze. Suqian, dans le Jiangsu, où se trouve Yanghe Distillery, a été désignée « capitale chinoise du baijiu » en 2012. Elle est connue comme l'une des trois principales régions productrices de spiritueux en zone humide au monde, avec les régions productrices de whisky écossais et les régions productrices de cognac français.

M. Maurice Gourdault-Montagne, ancien ambassadeur de France en Chine, a déclaré que le vin est un pont de communication et que les nouveaux produits de Yanghe sont des trésors représentant la culture et l'art chinois, grâce auxquels il peut ressentir la profonde culture chinoise de l'alcool et le monde peut admirer la beauté de la culture chinoise.

Au cours des siècles passés, Yanghe a hérité, développé et amélioré sa technologie unique de brassage de liqueurs, qui est encore pleinement utilisée aujourd'hui. Le Yanghe Daqu a remporté la médaille d'or lors de l'exposition internationale de Panama-Pacifique en 1915, a été classé parmi les huit vins célèbres de Chine lors de la troisième réunion nationale d'évaluation des vins en 1979, et a remporté le titre de vin célèbre au niveau national trois fois de suite.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.yangheglobal.com/

Légende : Exposition photo « Découvrez la capitale du baijiu »

SOURCE Yanghe Distillery