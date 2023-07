Centrale électrique extensible Jackery Explorer 2000 Plus avec batteries solaires rechargeables indépendamment pour la production d'énergie sur site

Énergie verte, mobile pour les bricoleurs et les héros de la rénovation

FRANCFORT, Allemagne, 25 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Les vacances d'été sont un moment privilégié pour les travaux de rénovation, les projets de bricolage et les améliorations résidentielles. Le plus souvent, le site manque d'électricité. La solution : la centrale électrique Jackery 2000 Plus avec 2 042 watts-heures, qui peut être progressivement étendue à 12 kWh avec jusqu'à cinq batteries de 2 kWh chacune. Avec 3 000 watts de puissance de sortie et huit connexions, la centrale électrique fournit également assez d'énergie pour les appareils électriques tels que les foreuses, les meuleuses et les scies. Alors que la centrale alimente les machines à l'intérieur, les batteries sont chargées d'électricité durable à l'extérieur via les panneaux solaires pliables SolarSaga 200W Cela signifie qu'il y a encore assez d'énergie disponible pour les projets lorsque la batterie LiFeP04 de la centrale est en panne.

Jackery Explorer 2000 Plus DIY

Connexions polyvalentes pour bénéficier de puissance n'importe où

La solution d'alimentation mobile fournit de l'énergie aux appareils électroniques via huit connexions : trois prises Schuko (230 volts), deux prises USB-A (Quick Charge 3.0, 18 W), deux prises USB-C (100 W) et une prise de 12 volts. Les générateurs à essence bruyants et fumants font désormais partie du passé. La centrale électrique peut être rechargée dans la voiture via une prise de 12 volts, particulièrement rapidement en seulement 1,7 heures via une connexion de 230 volts, ou avec six modules solaires Jackery SolarSaga 200W en seulement deux heures. Connectés via Bluetooth ou Wi-Fi, les utilisateurs peuvent contrôler l'ensemble du système via l'application Jackery.

Solidaire, durable et mobile

Un système intelligent de gestion des batteries assure la sécurité et prolonge la durée de vie des batteries jusqu'à 50 %. Par conséquent, l'Explorer 2000 Plus est extrêmement durable avec 4 000 cycles complets de charge et de décharge (à 70 %) offrant une durée de vie de plus de 10 ans avec une utilisation quotidienne. De plus, la centrale est particulièrement mobile grâce à son format de chariot avec deux pneus et une poignée amovible en aluminium.

Avec une garantie de cinq ans, le nouveau modèle est disponible en tant que centrale électrique autonome, en tant que générateur solaire avec panneau et en tant qu'ensembles à prix réduit avec des packs de batterie disponibles via fr.jackery.com, amazon.fr/jackery et des détaillants spécialisés. Le prix de vente conseillé est de 2 299 € pour l'Explorer 2000 Plus, 1 599 € pour une batterie et 2 899 € comme générateur solaire avec la centrale électrique et le module SolarSaga 200W.

