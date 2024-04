Starlink et Jackery : l'association parfaite pour l'Internet à haut débit à tout moment, n'importe où, même lors d'aventures hors pistes dans le désert

PARIS, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- Internet à haut débit illimité à tout moment et n'importe où : voilà ce que représente la technologie satellitaire Starlink d'Elon Musk. La récente réduction de prix a rendu le système encore plus intéressant pour une utilisation mobile dans les camping-cars ou les véhicules tout-terrain équipés de tentes de toit. Le seul inconvénient est que Starlink nécessite une connexion 230 volts afin de garantir une consommation de 50 à 100 watts pour le routeur et le satellite. Les stations d'énergie portables et les générateurs solaires de Jackery offrent la solution parfaite.

Starlink and Jackery - the perfect match for high-speed internet anytime, anywhere. ©4x4 Experience, Michael Ortner

Restez connecté sous les étoiles du Sahara

Sable à perte de vue, oasis bordées de palmiers et un panorama différent à couper le souffle chaque jour, c'est la définition d'un circuit tout-terrain à travers le Sahara. Pour garder les participants en contact avec leurs proches lors de ces expéditions, 4x4 Experience , fournisseur d'expéditions pour les passionnés de 4x4, s'appuie sur la combinaison de Starlink et du Jackery Explorer 1000 Plus . Que ce soit pour les urgences ou un appel vidéo à la maison, la station électrique puissante et pratique dotée d'une batterie LiFePO4 est une garantie fiable et sûre d'énergie à tout moment et n'importe où. D'une capacité de 1 002 Wh et d'une puissance impressionnante de 1 000 W, elle peut alimenter jusqu'à sept appareils simultanément. Elle dispose d'une charge rapide PD via USB, d'une connexion 12 volts pour le refroidisseur et de deux prises Schuko 230 volts pour Starlink et autres. La station électrique peut même être rechargée en route via la prise 12 volts de la voiture. Avec sa conception robuste, ses caractéristiques de sécurité et sa résistance aux chocs, le bloc d'alimentation de 11,5 kg ne craint pas les routes cahoteuses. Associée au panneau solaire SolarSaga pour une énergie sans émission, elle est recommandée pour les voyages dans le désert.

« Avant, nous devions compter sur le téléphone satellite pour les urgences pendant nos voyages. Aujourd'hui, grâce à Starlink et Jackery, nous avons toujours une connexion Internet à haut débit, même au milieu du désert. Et cela demande très peu d'efforts : il suffit d'installer le récepteur satellite à l'extérieur, de brancher le routeur dans la station d'alimentation Jackery, et Starlink est prêt à fonctionner. De cette façon, les aventuriers peuvent envoyer leurs impressions à la maison », a expliqué Michael Ortner, expert tout-terrain et fondateur de 4x4 Experience, et d'ajouter : « Cela sert également de système de secours pour les urgences. Par exemple, si un véhicule tombe en panne et que le mécanicien qui l'accompagne ne peut pas le réparer, grâce à Starlink, nous pouvons contacter un atelier ou un service de remorquage et partager l'emplacement en direct. »

Le mini générateur solaire alimente Starlink

Si vous voulez économiser de l'espace lors de vos déplacements, utilisez simplement le générateur solaire portable, le Jackery Explorer 300 Plus avec panneau solaire de 40 watts , pour alimenter le Starlink. Mesurant 23 cm x 15,6 cm x 16,7 cm et pesant 3,75 kg, la station d'énergie portable dont la capacité de puissance nominale est de 288 Wh et 300 watts est suffisamment puissante pour alimenter Starlink.

