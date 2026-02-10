CentralPay et KPMG : 52% des directeurs financiers désignent l'organisation interne comme premier frein à la performance du poste client

PARIS, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- CentralPay, fintech experte dans la gestion des flux d'encaissement, et KPMG publient une étude inédite sur la performance du recouvrement au sein des PME et ETI françaises. Le constat est sans appel : les défaillances du poste client résultent moins d'une carence technologique que d'un manque de coordination entre les données, les équipes et leurs partenaires.

L'organisation interne, angle mort du recouvrement

Alors que les retards de paiement coûtent chaque année 15 milliards d'euros aux entreprises françaises (Banque de France, 2024), l'étude CentralPay – KPMG révèle que 52 % des CFO attribuent leurs difficultés à des méthodes de travail hétérogènes : données dispersées, processus manuels et visibilité réduite.

« Lorsque l'organisation est fragmentée, les équipes interviennent trop tard et peinent à sécuriser les flux », souligne Guillaume Petipas, Partner S&BT chez KPMG France. Dans un contexte de généralisation de la facture électronique, structurer le cycle Order-to-Cash (O2C) devient une urgence stratégique pour articuler efficacement les différents intervenants (PA, financeurs, cabinets de recouvrement).

Un guide opérationnel pour reprendre le contrôle

Loin d'un simple constat, le livre blanc propose une méthodologie pour auditer ses pratiques et déployer des actions progressives, sans dépendre d'un dispositif unique.

« La véritable révolution ne viendra pas d'un énième logiciel de relance, mais de la capacité des entreprises à transformer le paiement en un levier d'optimisation opérationnelle et de relation client », précise Victor Derrier, Head of Product chez CentralPay.

Le livre blanc, « Le guide d'un recouvrement performant », est disponible ici : https://content.centralpay.com/centralpay-le-guide-dun-recouvrement-performant

À propos

CentralPay est un Établissement de Monnaie Électronique agréé par l'ACPR. Sa plateforme centralise les encaissements clients et optimise le cycle de paiement.

KPMG accompagne les entreprises dans la transformation de leurs fonctions financières, avec une expertise reconnue en audit et conseil.

