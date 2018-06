Century Bridge Capital Real Estate Fund L.P. annonce la quatrième sortie de son portefeuille

Situé à Wuhan, en Chine, dans un quartier résidentiel à revenu intermédiaire, le projet s'étend sur 162 030 mètres carrés à Hankou, le centre d'affaires traditionnel du centre-ville de Wuhan.

Commentant le projet et la durabilité de la stratégie d'investissement de sa société, Tom Delatour, PDG de Century Bridge, a déclaré : « Alors que nous approchons de la fin du cycle d'investissement pour le portefeuille de Century Bridge Capital Real Estate Fund L.P., il est intéressant de réfléchir à la présence que nous avons établie en Chine et ce que nous avons appris depuis que nous avons commencé nos activités en Chine il y a onze ans. Ayant réussi à traverser un cycle de marché complet sur le marché résidentiel chinois, nous avons pu constater que notre stratégie spéciale consistant à nous concentrer sur des logements destinés à la classe moyenne dans les villes de niveau II nous a fourni un cadre solide pour gérer et protéger le capital de nos investisseurs. La solide équipe de professionnels de l'immobilier chinois dont nous disposons sur le terrain a joué un rôle essentiel dans la mesure où elle nous a permis d'identifier, de sécuriser et de travailler aux côtés de partenaires de développement locaux pour investir dans des projets résidentiels dans des quartiers à revenu intermédiaire. Dans le projet de Wuhan, que nous avons entrepris en collaboration avec notre partenaire Coastal Greenland, nous avons pu mener en commun nos activités de construction et de développement et calibrer nos stratégies marketing pour le projet afin de maximiser le produit de la vente et protéger notre multiple d'investissement. »

Le président de Century Bridge, Wei Deng, a ajouté : « Nos partenaires locaux, tels que Coastal Greenland, travaillent non seulement avec nous sur les processus de développement et de marketing, mais s'occupent également des processus d'investissement et de rapatriement, qui peuvent être complexes et longs pour les investisseurs étrangers qui choisissent d'agir seuls. Le fait de disposer d'une présence locale avec des professionnels chinois et américains et notre choix de nous intéresser sur le long terme à la Chine et au secteur du logement de la classe moyenne nous confèrent un avantage unique pour traverser les cycles du marché et sécuriser et exécuter de nouvelles opportunités de développement. »

Century Bridge Capital est une société d'investissement privé disposant de bureaux à Dallas, au Texas, et à Beijing, en Chine. La société se concentre exclusivement sur l'investissement dans le secteur de l'immobilier résidentiel à revenu intermédiaire dans les villes chinoises à croissance rapide de niveau II. Son fonds d'investissement immobilier axé sur la Chine, Century Bridge China Real Estate Fund, L.P., a levé plus de 170 millions de dollars de capital total auprès de dix institutions mondiales.

