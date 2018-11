Cérémonie de remise du Prix mondial de l'agriculture GCHERA 2018 à l'Université agricole de Nanjing -- Eric Yirenkyi Danquah et Rattan Lal lauréats

NANJING, Chine, 13 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Le 28 octobre, la cérémonie de remise du Prix mondial de l'agriculture (PAM) GCHERA 2018 et le Forum de coopération « Une ceinture, une route » sur la formation et la recherche agricoles, se sont tenus à l'Université agricole de Nanjing (NAU). Eric Yirenkyi Danquah, professeur à l'Université du Ghana et Rattan Lal, professeur à l'Université d'État de l'Ohio, ont reçu le PAM 2018 pour leurs résultats remarquables en matière de sélection végétale et de gestion durable des sols.

Plus de 100 dirigeants, spécialistes universitaires du domaine de l'agriculture, provenant de 15 pays, dont les États-Unis, le Canada et l'Afrique du Sud, se sont rassemblés à la NAU. Avec près de 1 000 professeurs et étudiants de la NAU, ils ont saisi l'occasion de la cérémonie du PAM pour débattre de la recherche agricole mondiale et de l'innovation en matière d'enseignement des sciences de la vie.

Le professeur Danquah s'attache depuis longtemps à élaborer une sélection de variétés de cultures locales de grande qualité et à les promouvoir. Trois hybrides de maïs à haut rendement lancés au Ghana ont nettement amélioré sa productivité. En 2007, il a favorisé la création du West Africa Center for Crop Improvement (WACCI) à l'Université du Ghana. Le professeur Danquah a encouragé l'Université du Ghana à créer un master international en sciences des semences et en biotechnologie, faisant de l'Université du Ghana l'un des établissements d'enseignement supérieur les mieux dotés, ciblés et soutenus pour l'agriculture et les sciences du vivant de toute l'Afrique subsaharienne.

Le professeur Lal s'intéresse depuis longtemps aux agroécosystèmes et à la gestion durable des ressources du sol, déclarant que : « la santé du sol, des plantes, des animaux, des hommes et des zones écologiques est un tout indissociable. » Il y a 40 ans, il a mené les premières recherches au monde sur les effets du déboisement sur le climat, le pétrole et la croissance des cultures. Depuis 1987, il œuvre à l'amélioration de la production et de la qualité des cultures, à réduire l'utilisation de produits chimiques, à atténuer les effets des changements climatiques et à rétablir la santé des sols, en réglementant le stockage et la gestion de concentrations de carbone organique dans le sol.

Le PAM est un prix international créé par la Confédération mondiale des associations de l'enseignement supérieur agricole et des sciences de la vie (GCHERA, Global Confederation of Higher Education Associations for Agricultural and Life Sciences). Le prix vise à promouvoir les personnes qui ont apporté une contribution exceptionnelle à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation dans le domaine des sciences agricoles et des sciences de la vie. Il comprend l'agriculture, la sylviculture, les ressources naturelles, l'alimentation, les produits biologiques, l'énergie de la biomasse, le développement rural, l'environnement naturel et d'autres domaines.

Zhai Huqu, l'ancien président de l'Académie chinoise des sciences agricoles et Zhou Guanghong, le président de la NAU, ont proposé la création de ce prix le 20 octobre 2012, à l'occasion du 110e anniversaire de la NAU. Il a été approuvé par l'Assemblée générale lors de la réunion du Comité exécutif de la GCHERA en Uruguay, le 29 octobre 2012. Le PAM GCHERA a été décerné six fois de suite, avec une large portée dans le pays et à l'étranger, contribuant aux échanges et à la coopération mondiale dans des domaines y afférents, inspirant les scientifiques d'envergure internationale sur l'innovation en agriculture et les sciences de la vie à travers le monde.

