CGI affiche de solides résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2023

Hausse des revenus de 11,2 % et du bénéfice par action (BPA) après dilution de 15,9 %

Points saillants du troisième trimestre de l'exercice 2023

Revenus de 3,62 milliards $, en hausse de 11,2 % ou de 6,3 % en devises constantes par rapport à l'an dernier 1 ;

; Bénéfice avant impôt sur les bénéfices de 559,0 millions $, en hausse de 14,3 % par rapport à l'an dernier, pour une marge 1 de 15,4 %;

BAII ajusté 1 de 584,8 millions $, en hausse de 12,5 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,1 % 1 ;

Bénéfice net de 415,0 millions $, en hausse de 13,9 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 11,5 %;

Bénéfice net excluant les éléments spécifiques 1,2 de 425,7 millions $, en hausse de 14,7 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 11,7 % 1 ;

BPA après dilution de 1,75 $, en hausse de 15,9 % par rapport à l'an dernier;

BPA après dilution excluant les éléments spécifiques 1,2 de 1,80 $, en hausse de 16,9 % par rapport à l'an dernier;

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 409,1 millions $, représentant 11,3 % des revenus;

Nouveaux contrats 1 pour une valeur de 4,39 milliards $ pour un ratio nouveaux contrats/facturation de 121,1 %; et

Carnet de commandes1 de 25,63 milliards $, ou 1,8 fois les revenus annuels.

Remarque – Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. Le rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2023 de même que les états financiers consolidés résumés intermédiaires de la période et les notes qui les accompagnent sont disponibles sur le site cgi.com/investisseurs; ils ont été déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov.

Téléchargez le communiqué de presse

1 La croissance en devises constantes, le BPA dilué excluant les éléments spécifiques, le BAII ajusté, la marge du BAII ajusté, le bénéfice net excluant les éléments spécifiques, la marge bénéficiaire nette excluant les éléments spécifiques et le BPA dilué excluant les éléments spécifiques sont des mesures ou ratios financiers non définis par les PCGR. La marge du bénéfice avant impôt sur les bénéfices, la marge bénéficiaire nette, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation en pourcentage des revenus, les nouveaux contrats et le carnet de commandes sont des mesures clés de rendement. Pour plus d'information, consultez la section « Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et autres mesures clés de rendement » de ce communiqué de presse, y compris les rapprochements quantitatifs aux mesures les plus proches selon les Normes internationales d'information financière (IFRS), le cas échéant. Ces mesures ne sont pas normalisées en vertu des IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.

2 Les éléments spécifiques pour le troisième trimestre de l'exercice 2023 comprennent : 10,7 millions $ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts. Les éléments spécifiques pour le troisième trimestre de l'exercice 2022 comprennent : 6,9 millions $ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

