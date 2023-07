CGI choisit Avignon pour implanter une nouvelle agence de son Centre d'Innovation Digitale

PARIS, 10 juillet 2023 /PRNewswire/ -- CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A), leader mondial des services business et IT end-to-end, qui emploie 91 000 salariés dans le monde dont près de 15 000 en France, a choisi Avignon pour ouvrir une nouvelle agence de son Centre d'Innovation Digitale dont les équipes accompagnent les grands comptes autour de leurs enjeux de transformation. Ce projet a été accompagné par Vaucluse Provence Attractivité, avec un soutien fort de Business France, risingSUD et du Grand Avignon. Avec cette implantation, motivée notamment par la qualité de vie, l'accessibilité et l'offre de formation en région Sud, CGI poursuit un objectif ambitieux de développement et vise une centaine de salariés d'ici 3 ans.

Le projet de CGI à Avignon

Présente dans des secteurs d'activité tels que celui de l'industrie, des banques, assurances, retail, du secteur public, des médias et beaucoup d'autres, CGI accompagne ses clients dans leur transformation digitale grâce à des expertises pointues sur l'intégration de systèmes, la data, l'IA et le cloud, pour en citer une partie. L'entreprise combine ses connaissances sectorielles, ses capacités industrielles et ses expertises de haut niveau sur les technologies les plus innovantes pour améliorer l'efficacité opérationnelle des grandes organisations et leur permettre de tirer le meilleur parti du numérique.

À Avignon, l'entreprise souhaite mixer son savoir-faire spécifique à la formation locale. CGI a en effet pour ambition de s'intégrer et s'investir durablement sur le territoire. Aussi, sa stratégie sera-t-elle de recruter et former des compétences locales, qui seront accompagnées et managées par des profils hautement qualifiés déjà présents au sein de l'entreprise. Transmission et montée en compétences dédiées à la progression professionnelle de ses salariés, tel est le credo de CGI. L'entreprise mise sur le perfectionnement de ses équipes au travers de valeurs comme l'inclusion, la responsabilité sociale, la mobilité, la diversité des métiers et des projets. CGI a d'ailleurs été nommée parmi les meilleurs employeurs au monde en 2022 par le magazine Forbes.

À son ouverture en septembre prochain, la nouvelle agence du Centre d'Innovation Digitale de CGI à Avignon démarrera son activité forte d'une trentaine d'employés et adressera aussi bien des clients locaux que des entreprises nationales et internationales.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre développement en France et de renforcer notre présence dans la région Sud avec l'ouverture d'une nouvelle agence de notre Centre d'Innovation Digitale à Avignon. Déjà présent sur cinq sites (Paris, Montpellier, Rennes, Toulouse, Tours), le Centre d'Innovation Digitale de CGI a pour vocation d'assembler et mettre à disposition de nos clients les meilleures pratiques en Architecture Digitale, API Management, Cyber Sécurité, Intelligence Artificielle, Big Data, Expérience Digitale, Mobilité, Expérience Client en alliant innovation et approche industrielle. Cette nouvelle implantation nous permettra à la fois de consolider notre modèle de proximité client et d'offrir aux talents numériques de la région des opportunités de carrière stimulantes dans un cadre de vie privilégié tel que celui offert par Avignon et ses environs », affirme Clément Bernard, Vice-Président Senior Centre d'Innovation Digitale au sein de CGI.

L'accompagnement de CGI par les acteurs territoriaux

CGI a bénéficié d'un appui collectif des partenaires territoriaux pour faire de son projet un succès. Vaucluse Provence Attractivité a aiguillé l'entreprise dans la recherche de locaux adaptés à ses besoins en lien étroit avec la Communauté d'agglomération du Grand Avignon, tout en lui présentant des écoles et formations liées à sa filière (CERI, Nextech, Campus CCI, Matrice, Fenum, French Tech Grande Provence, Université d'Avignon (LIA et CERI), etc.). Un rapprochement a également été réalisé avec Pôle Emploi et l'APEC afin de créer une dynamique de recrutement. Le travail se poursuit en vue de faciliter d'une part, la mise en relation du groupe avec l'écosystème local et d'autre part, l'installation des nouveaux arrivants et de leur famille ou conjoint. L'État et la Région Sud mobilisent actuellement leurs dispositifs d'aides à l'investissement, avec l'appui de l'agence régionale risingSUD.

