Chakratec et Wien Energie ont lancé le premier chargeur pour voiture électrique haute puissance au monde avec le Kinetic Power Booster (KPB) de Chakratec à l'Aéroport International de Vienne

LOD, Israël, 3 Juin 2019 /PRNewswire/ -- Chakratec, pionnier dans le stockage d'énergie cinétique, a lancé la première station au monde de recharge pour voiture électrique à actionnement cinétique à l'Aéroport International de Vienne

Ce projet, le premier du genre au monde, vient après un projet pilote réussi qui s'est tenu dans les locaux de Wien Energie l'année passée. Le système est placé sur le parking de stationnement des « Arrivées » et servira les conducteurs de véhicules électriques à partir de ce mois.

« Nous sommes fiers de renforcer l'e-mobilité avec des partenaires de premier plan tels que Wien Energie et l'aéroport de Vienne. Notre système fournit un nombre illimité de cycles de charge et par conséquent il s'agit d'une solution durable, tant sur le plan économique que sur le plan environnemental. Ce système est le premier d'une série de systèmes dont le déploiement est planifié avec nos partenaires autrichiens, qui ont été les premiers à croire en nous et à nous adopter », a déclaré Nir Zohar, cofondateur de Chakratec et vice-président de Biz Dev, Ventes et Livraison.

Chakratec fournit une solution optimale pour l'écosystème de recharge pour voiture électrique en contournant le problème d'alimentation insuffisante sur le réseau aux endroits où une charge rapide est requise. Pour ce faire, il suffit d'appliquer le KPB (Kinetic Power Booster) de Chakratec basé sur son système de stockage d'énergie cinétique unique et breveté, qui permet de déployer une station de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicule électrique n'importe où, y compris dans des endroits avec un faible réseau.

La collaboration entre les deux entreprises a débuté lors d'un défi d'innovation organisé par Wien Energie en 2016 et remporté par Chakratec, suivi de discussions avec les dirigeants de Wien Energie, de conseils avisés avec le réseau mondial d'incubateurs (GIN) servant de guichet unique en Autriche pour les startups, les investisseurs et les incubateurs, ainsi que de nouvelles récompenses au Wiener Stadtwerke et au Forum NREL Industrial Growth aux États-Unis. A peine deux ans plus tard, les deux sociétés ont lancé la première station de recharge rapide à actionnement cinétique au monde.

Chakratec, créée en 2013, offre au marché du stockage d'énergie une solution innovante de stockage d'énergie cinétique brevetée basée sur un concept de volant d'inertie. La société a jusqu'à présent levé 10 millions USD principalement auprès de Capital Nature et d'iArgento. Chakratec accélère ses activités de vente et est en cours de recherche de partenaires et de projets dans le monde entier.

