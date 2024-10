CHARGE TECHNOLOGIQUE PHYSIQUE ET MENTALE : UNE ETUDE HONOR MET EN LUMIERE LE PRIVILEGE FRANÇAIS

Les Français emportent chaque jour au bureau l'équivalent technologique du poids d'un air Fryer – 5 kg — mais peinent moins sous la charge tech que leurs voisins européens

PARIS, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude HONOR révèle que les professionnels français sont moins affectés par la charge technologique que leurs homologues européens.

L'étude, réalisée auprès de 8 000 professionnels européens dont 1 000 Français, documente l'impact physique et mental de l'utilisation des appareils connectés. Si un tiers des employés français en utilisent au moins trois chaque jour, ils ressentent moins la surcharge technologique.

Ainsi, seulement 21% considèrent cette exposition comme une source de stress, contre 32% au niveau européen. De même, seul un tiers des Français reçoivent plus de 15 notifications par jour, contre 42% en moyenne en Europe.

Et bien qu'ils transportent l'équivalent d'un "air fryer" chaque jour, les français seraient également moins préoccupés par le poids physique de leurs appareils (7% contre 12% en Europe).

Vers le tout-en-un

Face à ce poids, la demande pour des appareils tout-en-un s'accentue. Un répondant européen sur quatre souhaite compter sur un appareil unique multifonctions ; 52% des Européens seraient prêts à payer plus cher pour un tel appareil, et 40% estiment qu'un smartphone pliable leur simplifierait la vie.

Si se passer complètement de technologie n'est pas viable pour la majorité des sondés, les Français se distinguent par leur détachement relatif à la technologie. Seuls 17% des Français se disent dépendants de leurs appareils, contre un tiers au niveau européen. De même, seuls 6% des Français considèrent que leur vie tourne autour de la technologie, contre près de 20% pour leurs voisins européens.

Pour Tony Ran, président de HONOR EU, "L'étude confirme le poids de nos équipements au sens propre comme au figuré. Pour répondre à ce défi, le HONOR Magic V3 se présente comme une réponse simple au problème de la surcharge technologique."

Avec son design fin et léger, sa durabilité et sa batterie longue durée, Le Magic V3 répond aux besoins des utilisateurs souhaitant alléger leur quotidien sans sacrifier la connectivité.

