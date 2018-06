Chengdu IFS envoie des artistes du Sichuan à Paris à l'occasion du Parcours Saint-Germain

« L'art de la forme » – Explorez l'art en milieu urbain avec le Parcours Saint-Germain

Fondé en 2000, le Parcours Saint-Germain est un événement artistique annuel lors duquel des installations d'art contemporain sont proposées dans des quartiers de patrimoine culturel et d'un charme moderne, dans le but d'inspirer la réflexion et de renforcer les liens entre le public et l'art. Avec pour thème « l'art de la forme », l'événement de cette année durera 10 jours et réunira plus de 30 artistes du monde entier. Innovant, déconstruisant et explorant les matériaux, les artistes s'interrogent sur le potentiel de la « forme » et produisent des œuvres qui traduisent l'ineffable. Leurs œuvres d'art seront exposées sur ses sites bien connus, dans des magasins de marque, des cafés et d'autres espaces publics dans le quartier Saint-Germain, dans le but d'encourager le public à réfléchir sur les « formes inconnues ».

Chengdu IFS invite des artistes du Sichuan à participer à ce Parcours à Paris dans le but de renforcer les liens d'amitié internationale

Le Parcours Saint-Germain a donné le coup d'envoi aux programmes de coopération 2018 entre Chengdu IFS et le Comité Saint-Germain-des-Prés dans le cadre de leur partenariat international. En collaboration avec le comité organisateur de l'événement, Chengdu IFS a invité Zhao Mi et Chen Weicai, deux grands artistes de la province du Sichuan, à créer et à présenter des œuvres artistiques faisant appel à des éléments de Chengdu et au charme oriental, permettant d'instaurer un dialogue entre le monde et les motifs de la culture traditionnelle chinoise. Pour son installation, l'artiste Zhao Mi a opté comme matière première pour le bambou, l'élément emblématique du sud de la Chine. La province du Sichuan abrite la plus grande bambousaie de Chine. Plante de pureté et d'élégance, le bambou allie flexibilité et durabilité, et compte beaucoup pour toute une série de cultures. L'œuvre de Zhao Mi pour le Parcours Saint-Germain 2018 s'intitule « Cascade ». Composée de 700 mâts de bambou, d'un rideau et d'eau courante, cette œuvre donne vie à une formidable peinture de paysage chinois traditionnelle sur le parvis de la cathédrale de Saint-Germain-des-Prés vieille de plusieurs siècles. Avec cette installation, Zhao Mi entend incarner l'inclusivité et l'évolution de la ville de Chengdu en créant une harmonie parfaite entre le style occidental et la culture orientale traditionnelle.

Chen Weicai, un autre artiste de la province du Sichuan, a créé son œuvre « Palais » en utilisant une matière première qui a traversé le temps : la tuile grise. Inspiré par l'architecture du Sichuan occidental et faisant appel à des tuiles grises réalisées dans la vieille ville de Luodai à Chengdu, Chen Weicai crée un espace semi-privé qui correspond au contexte et à l'agencement de la place de Fürstenberg à Saint-Germain-des-Prés. Il s'agit d'une beauté unique qui a été obtenue en laissant la structure courbée être entourée par le arbres de la place de Fürstenberg.

Le « Panda rouge », une sculpture du célèbre artiste contemporain français Richard Orlinski, sera également présenté sur la place Saint-Sulpice. Réalisée en résine rouge, cette sculpture fait trois mètres de haut, deux mètres et demi de large, et pèse 200 kilos, évoquant la puissance brute et le calme serein du panda. Spécialement réalisé pour l'OPÉRATION PANDA à Noël dernier, à la demande de Chengdu IFS, ce « Panda rouge » populaire symbolise l'amitié et les valeurs de ce partenariat international.

Créer une plateforme internationale d'échange et de coopération entre deux villes grâce à la culture et à l'art

Étant l'une des principales villes de niveau 1 émergentes en Chine, Chengdu bénéficie d'abondantes ressources artistiques qui mettent en avant les qualités culturelles et l'art de vivre uniques de cette ville. Nouveau site incontournable de la ville de Chengdu, Chengdu IFS s'attèle à être à l'avant-garde dans la promotion de la mode, de la culture et de l'art à l'échelle internationale. Chengdu IFS est attachée à sa mission, qui est de favoriser l'internationalisation aussi bien du district de Jinjiang que de la ville de Chengdu.

Chengdu IFS et le Comité Saint-Germain-des-Prés ont instauré un partenariat international en mai 2017, et organisé leur premier événement conjoint à Noël dernier, pour promouvoir les échanges culturels entre les deux villes. En 2018, les deux parties envisagent de proposer une série d'événements sous le thème « Deux villes, liées par l'art », visant à encourager les échanges entre les deux villes grâce à des événements artistiques. Il est à espérer que le Parcours Saint-Germain de cette année contribuera à promouvoir, auprès des Parisiens, Chengdu, une ville de l'ouest de la Chine qui jouit d'une riche histoire, d'une culture dynamique et d'un potentiel considérable en termes d'innovation. L'échange d'œuvres artistiques de qualité entre les deux villes aura sans aucun doute un impact profond sur le développement urbain. En septembre de cette année, Chengdu IFS organisera le Parcours Chengdu, reprenant le concept et l'esprit du Parcours Saint-Germain pour les habitants de Chengdu. Entre-temps, Chengdu IFS, en partenariat avec T China, un magazine d'art de vivre du New York Times, présentera en septembre la deuxième conférence internationale sur le style de la ville afin de favoriser une discussion internationale profonde.

À propos de Chengdu IFS

Premier d'une série de cinq projets IFS auquel participe Wharf (Holdings), Chengdu International Finance Square (Chengdu IFS) est devenu le complexe urbain cosmopolite le plus sophistiqué de l'ouest de la Chine. Ce projet est situé dans le quartier des affaires du centre-ville sur Hongxing Road, un emplacement idéal à Chengdu, où se croisent les deux artères les plus prospères de la ville (Hongxing Road et Dacisi Road). Il s'agit d'un complexe urbain d'une superficie bâtie totale de plus de 760 000 m², y compris un centre commercial phare de 210 000 m², un bâtiment de bureaux de premier rang de 291 000 m², le Niccolo comptant 230 chambres, et les résidences hotellières de luxe IFS Residences d'une superficie de 76 000 m². Chengdu IFS, par sa conception architecturale de premier rang sur le plan mondial, a remporté le prix VIVA Design & Development décerné par le Conseil international des centres commerciaux (CICC) en 2016, faisant de Chengdu IFS le premier projet immobilier commercial chinois à remporter une grande récompense internationale.

Le centre commercial phare de Chengdu IFS regroupe plus de 600 marques, dont plus de 100 font leur première apparition à Chengdu ou dans le sud-ouest de la Chine. Étant le centre commercial tout en un le plus huppé de l'ouest de la Chine, Chengdu IFS rassemble de nombreuses grandes marques internationales de la mode, de la joaillerie et de l'horlogerie, de l'habillement, de vêtements et accessoires pour enfants, un grand magasin Lane Crawford, la patinoire Ice & Joy et le cinéma UA IMAX, et il compte plusieurs restaurants et un centre de restauration internationale, offrant aux consommateurs une expérience gastronomique internationale et diversifiée sans qu'ils doivent quitter la ville. Chengdu IFS adhérera toujours au concept « Innovant, Fabuleux, Partage », et continuera d'insuffler de la vigueur dans la ville.

À propos de Parcours Saint-Germain

Fondé en 2000, le Parcours Saint-Germain est un événement culturel organisé chaque année à Saint-Germain, un quartier de Paris renommé pour son patrimoine culturel et son style moderne. Pendant cet événement de 10 jours, des installations d'art contemporain seront présentées sur différents sites bien connus du quartier. Les boutiques de marque et les artistes sont invités à participer de plusieurs manières, afin de permettre au grand public d'explorer et de découvrir à son aise l'art contemporain. Parrainé par la Direction des affaires culturelles de la ville de Paris et la marie du 6e arrondissement de Paris, le Parcours Saint-Germain attire de nombreuses marques et instituts d'art, tandis que les partenaires dans les médias comptent de grands noms des médias internationaux ainsi que des médias locaux spécialisés dans les arts en France.

