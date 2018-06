Chevron choisit Smart By GEP®, le logiciel d'approvisionnement source-to-pay, pour son initiative mondiale de transformation numérique

La société, basée à San Ramon (Californie), a choisi SMART by GEP pour ses capacités source-to-pay (de l'achat au paiement) complètes, dont la gestion des achats et des projets, la gestion des contrats et des fournisseurs et la gestion procure-to-pay (de l'approvisionnement au paiement) exhaustive pour un déploiement mondial.

« Nous avons soigneusement examiné nos options et, après une évaluation approfondie, nous avons choisi SMART by GEP », a déclaré Ryder Booth, Chef des produits chez Chevron. « Nous estimons que SMART by GEP est la plateforme d'approvisionnement qui correspond à Chevron, conformément à notre objectif d'améliorer l'expérience utilisateur pour l'achat de biens et de services à l'échelle de l'entreprise. »

« Nous avons pris un engagement stratégique et procédé à des investissements conséquents et soutenus, pour conjuguer les technologies numériques les plus puissantes dans une plateforme globale, entièrement unifiée, de l'achat au paiement et selon l'approche cloud native », a déclaré Subhash Makhija, le PDG de GEP. « SMART by GEP fait déjà partie des applications d'entreprise les plus populaires et demandées du marché actuel. Et GEP est devenu le fournisseur de logiciels source-to-pay privilégié des leaders du secteur figurant sur les listes Fortune 500 et Global 2000 souhaitant une véritable transformation numérique des activités et les avantages décisifs que cela induit. »

« C'est un grand honneur de travailler avec les leaders du marché dans les divers secteurs industriels et d'activité – comme le pétrole et le gaz, les biens de consommation conditionnés, la production, la pharmacie et les sciences du vivant, les technologies et les services financiers – déployés à l'échelle de la planète, d'une exceptionnelle complexité et ayant des répercussions stratégiques énormes. »

« GEP est chaque jour davantage l'option préférée d'entreprises visionnaires comme Chevron, cherchant des idées neuves, des solutions concrètes et une valeur supérieure. »

Makhija a relevé que SMART by GEP est la seule plateforme du secteur allant de l'achat au paiement et fonctionnant selon l'approche cloud native, conçue spécialement pour les équipes d'achat et d'approvisionnement dans l'entreprise, exécutée avec Microsoft Azure. GEP et son partenaire Microsoft fournissent une application d'entreprise de classe mondiale, entretenue et sécurisée par une infrastructure d'entreprise de premier rang, que très peu de fournisseurs d'applications peuvent suivre.

SMART by GEP offre des fonctionnalités source-to-pay complètes dans une plateforme unifiée et conviviale, comprenant l'analyse des dépenses, l'achat, la gestion des contrats, la gestion des fournisseurs, le procure-to-pay, la gestion des projets d'épargne et le suivi de l'épargne, la facturation et d'autres fonctionnalités connexes.

Peut-être plus important encore, SMART by GEP est un cadre de travail numérique bien pensé et de conception élégante – un lieu de travail numérique conçu avec précision pour les professionnels de l'achat et de l'approvisionnement. Et ils l'adorent !

Une conception intuitive, un aspect visuel incroyable, des interfaces intelligentes, la capacité à passer d'une tâche à l'autre de façon fluide et naturelle et la capacité à fonctionner sur n'importe quelle plateforme et dispositif, conduisent à des taux d'adoption et à des niveaux de satisfaction des utilisateurs très élevés.

SMART by GEP tire parti de l'économie cloud pour fournir une solution qui gère facilement les exigences les plus lourdes en matière de traitement des clients Fortune 500 et Global 2000 de GEP, tout en supprimant les coûts astreignants en termes d'infrastructure et d'appui.

SMART by GEP est facile à installer, à déployer et à utiliser, sans avoir besoin d'une formation approfondie. Tous les produits GEP sont indépendants de la plateforme (ils fonctionnent avec SAP, Lawson, Oracle ou tout autre produit PRE ou système financier et comptable majeur). Fort d'un appui et d'un service excellents, GEP est le leader du secteur en matière de satisfaction client.

À propos de GEP

GEP aide les entreprises d'envergure mondiale à fonctionner de façon plus efficace et concrète, à bénéficier d'un avantage concurrentiel, à accroître leur rentabilité et à maximiser leur valeur commerciale et celle des actionnaires.

Des idées neuves, des produits innovants, une expertise inégalée des domaines et des sujets et des personnes intelligentes et passionnées – voilà comment GEP crée et fournit des solutions commerciales unifiées d'une ampleur, d'une puissance et d'une efficacité sans équivalent.

Désigné Leader dans le Magic Quadrant Gartner et Meilleur fournisseur aux World Procurement Awards et aux EPIC Procurement Excellence Awards, GEP reçoit régulièrement les honneurs en tant qu'innovateur et leader dans le domaine des logiciels d'approvisionnement source-to-pay par Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream et Ardent Partners. GEP est également classé leader dans les services d'approvisionnement gérés (externalisation des achats) par Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS et IAOP. En outre, ALM Intelligence, le plus important cabinet de recherche dans le secteur du conseil en gestion, classe GEP leader en stratégie d'approvisionnement et en conseil en chaîne logistique.

Comptant 14 bureaux et centres d'opérations en Europe, en Asie et dans les Amériques, GEP, basé à Clark (New Jersey), aide les entreprises partout dans le monde à réaliser leurs objectifs stratégiques, opérationnels et financiers. Pour en savoir plus sur notre gamme complète de services stratégiques et de services gérés, rendez-vous sur www.gep.com. Pour en savoir plus sur SMART by GEP, notre plateforme source-to-pay unifiée et cloud native, rendez-vous sur www.smartbygep.com.

