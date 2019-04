China Eastern Airlines lance l'Airbus A350-900 sur sa route Shanghai-Rome

China Eastern Airlines a confié que depuis l'ouverture de la ligne en mars 2011, le trajet Shanghai-Rome est passé de trois vols par semaine à sept vols hebdomadaires. Au cours des huit dernières années, plus d'un million de passagers ont choisi China Eastern Airlines pour voyager entre la Chine et l'Italie, ce qui a contribué à tracer la « Route de la soie » dans les airs pour favoriser les échanges entre les deux pays. Afin d'offrir un meilleur service aux passagers et d'améliorer le confort de voyage, China Eastern Airlines a remplacé l'avion de la ligne Shanghai-Rome par le tout dernier Airbus A350, ce qui permet aux passagers de bénéficier de prestations de voyage de grande qualité avec de nouveaux équipements, logiciels et dispositifs de divertissement embarqués.

L'Airbus A350-900 offre au total 288 sièges, dont 4 sièges de luxe en classe Affaires, équipés de deux portes coulissantes mobiles qui peuvent former un compartiment privé indépendant lorsqu'elles sont fermées et devenir ainsi un « espace social » à même d'accueillir quatre personnes s'il le faut. La classe Affaires offre 36 sièges d'une longueur de 196 cm lorsqu'ils sont entièrement dépliés, et équipés d'un minibar et d'un écran de 18 pouces avec des écouteurs Bluetooth. En outre, il y a 32 sièges en classe économique Premium et 216 sièges en classe économique, tous équipés d'appuis-tête à quatre directions, d'une alimentation électrique et du plus grand écran 13 pouces de l'industrie. Le système de divertissement à bord offre aux voyageurs des options de divertissement personnalisées telles que les films les plus récents, des émissions de télévision populaires, des jeux et autres prestations, ce qui rend le voyage particulièrement plaisant. Parallèlement à cela, la connexion Internet air-sol de l'A350 de China Eastern Airlines est plus rapide car elle atteint des vitesses d'accès de 200 mètres par seconde, et les passagers peuvent ainsi mieux naviguer sur Internet.

La Chine et l'Italie sont parmi les pays qui ont le plus grand patrimoine culturel au monde et connaissent un développement rapide des échanges culturels et économiques bilatéraux. Des enseignants et des élèves d'un internat italien, le Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II de Rome, ont écrit au président chinois Xi Jinping avant sa visite officielle en Italie et ont reçu la réponse de celui-ci. Il s'agit d'une école prestigieuse, dont les élèves souhaitent apprendre le chinois et la culture chinoise. En 2013, China Eastern Airlines a lancé une collaboration avec l'école devant durer six ans et fournit des services tels que des vols directs vers la Chine à près de 1 000 enseignants et étudiants pour les aider dans leurs cours de langue chinoise depuis lors.

En novembre 2015, China Eastern Airlines a recruté des hôtesses de l'air italiennes en Italie, et 12 jeunes femmes belles et talentueuses ont intégré les équipes d'hôtesses de l'air de China Eastern Airlines. Parmi elles, une jeune femme italienne, prénommée Giada, qui a participé au concours de la « 49e ambassadrice du tourisme mondial » et qui a été couronnée « Miss Italie », s'est transformée en un paysage magnifique dans China Eastern Airlines aux côtés de ses 11 collègues italiennes et plus de 10 membres italiens du personnel au sol. Elles ont redoublé d'efforts et d'enthousiasme pour participer aux activités de promotion culturelle sino-italienne sur les lignes aériennes, telles que « Le personnel étranger célébrant le Nouvel An chinois » et l'« année de la gastronomie italienne ». Fin 2018, l'aéroport de Rome, l'office de tourisme local et les dirigeants de China Eastern Airlines ont organisé conjointement une célébration pour féliciter une touriste chinoise qui est devenue la 15 millionième passagère arrivée à l'aéroport en 2018.

En 2018, l'Italie a attiré plus de 2 millions de touristes chinois. Le pays est devenu l'une des destinations touristiques les plus prisées par les touristes chinois en Europe. La consommation par habitant des touristes chinois en Italie est également classée parmi les plus élevées des touristes étrangers. 2019 marque le 15e anniversaire de la création du partenariat stratégique complet entre la Chine et l'Italie, qui offre de nouvelles opportunités de développement pour les échanges économiques et culturels entre les deux pays, ainsi que des possibilités de croissance en Italie pour les compagnies aériennes, dont China Eastern Airlines.

